Diline Dolamak ne demek? Diline Dolamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin doğru bir şekilde kullanılması cümle bütünlüğü konusunda son derece önemlidir. Cümle bütünlüğü sağlanamadığı zamanlarda anlam bütünlüğü de olma. Bu da cümlenin etkinliğini düşürür ve boş bir cümle olarak ifade edilmesine sebep olur. Bu yüzden deyimlerin cümle içinde kullanımına özellikle dikkat edilmeli.

Diline Dolamak Ne Demek?

Diline dolamak bir kimsenin dedikodusunu yapmak şeklinde anlamlandırılıyor. Bunun yanı sıra diline dolamak bir kişinin kötü yönlerini her yerde söylemek ve onu zoru duruma düşürmek şeklinde ifade ediliyor.

Diline Dolamak Deyiminin anlamı (TDK)

Diline dolamak deyimi bir kişiyi kötülemek için sürekli olarak söylenen sözleri ifade etmek için kullanılır. Bir şeyi her fırsatta söylemek te diline dolamak deyiminin anlamı olarak ifade ediliyor.

Diline Dolamak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bizim sınıf okulun diline dolanmış