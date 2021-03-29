Dilinde Tüy Bitmek ne demek? Dilinde Tüy Bitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dilinde tüy bitmek, kendisine verilen öğütleri dinlemeyen ve her zaman burnunun dikine giden kişiler için kullanılır. Deyim, bir şeyin tekrar tekrar söylenmesine rağmen karşılığını görememek anlamına gelir. Dilinde tüy bitmek ne demek? Sizin için örnek cümlelerle derledik.
Sözü dinlenmeyen kişilerin sık sık kullandığı bu deyim ile eş anlamlı olan birçok tabir var. Bunların başında ''Sakalım Yok ki Sözüm Dinlensin'' deyimi geliyor.
Dilinde Tüy Bitmek Ne Demek?
Aynı zamanda bir sitem cümlesi olan dilinde tüy bitmek deyimi, aynı sözleri tekrar etmekten yılmak anlamına gelir.
Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı (TDK)
TDK'ya göre dilinde tüy bitmek deyiminin iki anlamı vardır.
- Anlamı: Birini herhangi bir konu hakkında defalarca uyarmaktan sıkılmak
- Anlamı: Verilen öğütlerin umursanmadığını görmek, nasihat vermekten vazgeçmek.
Dilinde Tüy Bitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Ona derslerine yoğunlaşması gerektiğini söyleye söyleye dilim tüy bitti.
2- Sana odanı ve yatağını topla demekten dilimde tüy bitti.
3- Sana ve arkadaşlarına aynı şeyleri anlatmaktan dilimde tüy bitti gerçekten.