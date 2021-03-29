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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 29.03.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

Dilin Kemiği Yok ne demek? Dilin Kemiği Yok deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dilin Kemiği Yok ne demek? Dilin Kemiği Yok deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük hayatta kullanılan özlü sözlerdir. Aynı zamanda kalıplaşmış söz gruplarıdır. Genel olarak mecaz anlamda kullanılırlar. Dilin kemiği yok da bunlardan biridir. Dilin kemiği yok ne demek? Dilin kemiği yok deyiminin anlamı ve örnek cümle içindeki kullanımı ve benzeri bilgileri derledik.

Dilin kemiği yok deyimi bir insanın söyleyeceği sözleri bir sınırının olmadığını anlatmak amacıyla oluşturulmuştur.

 Dilin Kemiği Yok Ne Demek?

 Dilin kemiği yok deyimi günlük hayatta karşılaşılabilecek bazı olayların sonucunu ifade eder. Dilin kemiği yok deyiminin anlamı bir insanın kuracağı cümlelerin bir sınırının olmadığını ifade eder.

 Dilin Kemiği Yok Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Dilin kemiği yok deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Tanımı şu şekildedir: Önceden söylediği sözü başka biçimlere sokarak inkâr etmek, insan konuşurken bazı hatalar yapabilir, doğru ve yanlış her şeyi söyleyebilir.

 Dilin Kemiği Yok Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Dilin kemiği yok deyimi sohbetlerde cümle içerisinde kullanılmaktadır. Örnek olarak: Onun öyle bir tavrı vardır ki, söylediklerini asla tartmaz, dilinin kemiği yoktur.

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