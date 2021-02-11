Dilin Kemiği Yok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Dilin kemiği yok" atasözü atalarımızın gerçeklikten yola çıkarak oluşturdukları atasözlerinden birisi olmaktadır. Fizyolojik anlamda da doğru olan bu sözün mecaz anlamı ise doğal olarak farklı olmaktadır.

Dilin Kemiği Yok Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumunda bulunan "dilin kemiği yok" atasözünün açıklaması şu şekilde olmaktadır. İnsanoğlu doğru veya yanlış fark etmeksizin her şeyi söyleyebilirler. Diğer bir yandan bu atasözü genellikle istenmeden veya isteyerek söylenilen kötü sözler için kullanımı çok daha yaygın olmaktadır. Özellikle yanlışlıkla söylenen kötü sözlerde özür dilemek için söylenişi yaygın olmaktadır.

Dilin Kemiği Yok Atasözünün Örnek Cümlede Kullanımı

" Dilin kemiği yok" atasözünün dilimizde yaygın kullanımına örnek cümle şu şekilde olmaktadır:

Amacım senin bu kadar üzülmen değildi ama bilirsin işte dilin kemiği yok!