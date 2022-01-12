Dilin işlevleri nelerdir ve özellikleri nasıldır? Örnekleri ile dilin işlevleri konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Dilin işlevleri nelerdir ve özellikleri nasıldır? Örnekleri ile dilin işlevleri konu anlatımı

#Dil#İşlev#Zeka
Dilin işlevleri nelerdir ve özellikleri nasıldır Örnekleri ile dilin işlevleri konu anlatımı

Günlük yaşamda insanların birbirleri ile etkin bir biçimde iletişim kurmasını sağlayan temel öge dildir. Asırlar boyunca farklı toplum ve kültürlerin birbirinden farklı dilleri üzerinden anlaşması, insanların gelişimi noktasında da büyük bir önem barındırmaktadır. Sizin için Dilin işlevleri nelerdir ve özellikleri nasıldır? Örnekleri ile dilin işlevleri konu anlatımı konularını detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

Dil ve iletişim birbirini tamamlayan unsurları oluşturmaktadır. Bu unsurlar insanların gelişmesi ve toplumların kurulması hususunda temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Özellikle de insanların aralarında anlaşmasında rol üstlenen ve bugüne getiren etkinin dil olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı dilin işlevlerini öğrenmek, günümüz yaşam şartları kapsamında bir hayli büyük öneme sahip olan bir potansiyel barındırmaktadır.

 Dilin İşlevleri Nelerdir ve Özellikleri Nasıldır?

 Günlük yaşamın oldukça büyük bir bölümü dil kullanarak geçmektedir. Lakin kullanım husunda dil amaca bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin; düz bir yazı okumakla birlikte bir şiir okuma arasında oldukça önemli farklılıkların varlığı söz konusudur.

Haberin Devamı

 Bunun beraberinde bir profesörün eğitim alanında ortaya çıkarmış olduğu konuşma türüyle birlikte inşaatta ustaların birbiri ile konuşması farklılık gösterebilmektedir. Durum sakinlik veya heyecan ve duyguyla birlikte anlayışa bağlı olarak dilin işlevlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar:

 - Şiirsel işlev,

 - Heyecana bağlı işlev,

 - Göndergesel işlev,

 - Dil Ötesi işlev,

 - Alıcıyı harekete geçirme,

 - Kanalı kontrol işlevi,

 Bu şekilde farklı dallara ayrılmakta olan dilin işlevleri maksada uygun olarak değişik noktalarda kullanılmaktadır. Bundan dolayı eğitim süreci içerisinde dilin işlevlerini en etkin şekilde anlamak ve kullanmak oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.

 Dil kendi içinde önemli özellikler barındırmaktadır. Bunları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 - Dil, seslerden oluşmuş olan bir anlaşma sistemidir.

 - Dil, zeka ve düşüncenin bir göstergesidir.

 - Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.

 - Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.

 - Dil, milleti meydana getirmekte olan bireyler arasında ortak düşünce ve duygular oluşturur.

 - Dil birliği, bir milleti meydana getiren önemli özelliklerin başında gelir.

 - Bir milletin dili; onun dini inanışı, tarihi ve kültürüyle iç içedir.

 - Dil, insanlar arasında iletişimin sağlanmasında en önemli rol üstlenen araçlardan biridir. İletişimin dil ile gerçekleştirilen, mimik ve jestlerle gerçekleştirilen, çizgi, resim, şekil gibi çeşitliliğe sahip sembollerle veya simgelerle gerçekleştirilen türleri bulunur.

Haberin Devamı

 Örnekleri İle Dilin İşlevleri Konu Anlatımı

 Dilin işlevleri konusunun en iyi şekilde anlaşılabilir olması adına örnekler üzerinden dilin işlevlerini daha iyi anlamak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda:

 - Şiirsel işlev: Estetik bir yapı barındırarak karşı taraf üzerinde önemli bir etki oluşturmak amaçlı, sanatsal dil işlevi olma özelliği taşımaktadır.

 - Heyecana bağlı işlev; Öznel bir açıdan anlatıcı konumundaki bireyin duygu ve düşüncelerini öne çıkaran dil işlevi olma özelliği taşımaktadır. buna örnek olarak bir cümle gösterilmesi gerekirse;

 ‘’Çocuğum doğduğu vakit onu ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum.’’

 - Göndergesel işlev: Herhangi bir konu ile alakalı olarak bilgi vermek amaçlı kullanılır. Buna örnek olarak şöyle bir cümle verilebilir;

Haberin Devamı

 ‘’Bilgisayarı tam olarak kapatmadan önce kesinlikle fişi çekmeyiniz.’’

 - Dil Ötesi işlev: Dili anlatmak ve işlevi ile birlikte görevini karşı tarafa en iyi şekilde aktarmak olarak öne çıkmaktadır. Buna örnek olarak şöyle bir cümle kullanılabilir;

 ‘’Türkçede iki tür ek bulunmaktadır; yapım eki ve çekim eki.’’

 - Alıcıyı harekete geçirme: Emir yahut da rica ve istek doğrultusunda karşı tarafı harekete geçirmek olarak bilinmektedir. Buna örnek olarak ise;

 ‘’Artık kitaplarınızı hemen kapatmanızı istiyorum sınav yapacağım.’’

 - Kanalı kontrol işlevi: Bir soru cümlesi ile birlikte karşı tarafa iletinin etkin bir biçimde aktarılması olarak geçmektedir. Buna örnek olarak;

 ‘’Beni işitebiliyor musun?’’

Haberin Devamı

 Bu şekilde dilin işlevleri kullanılabilmekte olup gündelik hayatta amaca uygun olarak değerlendirilebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dil#İşlev#Zeka

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi