Dilin işlevleri nelerdir ve özellikleri nasıldır? Örnekleri ile dilin işlevleri konu anlatımı

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Dil ve iletişim birbirini tamamlayan unsurları oluşturmaktadır. Bu unsurlar insanların gelişmesi ve toplumların kurulması hususunda temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Özellikle de insanların aralarında anlaşmasında rol üstlenen ve bugüne getiren etkinin dil olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı dilin işlevlerini öğrenmek, günümüz yaşam şartları kapsamında bir hayli büyük öneme sahip olan bir potansiyel barındırmaktadır.

Dilin İşlevleri Nelerdir ve Özellikleri Nasıldır?

Günlük yaşamın oldukça büyük bir bölümü dil kullanarak geçmektedir. Lakin kullanım husunda dil amaca bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin; düz bir yazı okumakla birlikte bir şiir okuma arasında oldukça önemli farklılıkların varlığı söz konusudur.

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Bunun beraberinde bir profesörün eğitim alanında ortaya çıkarmış olduğu konuşma türüyle birlikte inşaatta ustaların birbiri ile konuşması farklılık gösterebilmektedir. Durum sakinlik veya heyecan ve duyguyla birlikte anlayışa bağlı olarak dilin işlevlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar:

- Şiirsel işlev,

- Heyecana bağlı işlev,

- Göndergesel işlev,

- Dil Ötesi işlev,

- Alıcıyı harekete geçirme,

- Kanalı kontrol işlevi,

Bu şekilde farklı dallara ayrılmakta olan dilin işlevleri maksada uygun olarak değişik noktalarda kullanılmaktadır. Bundan dolayı eğitim süreci içerisinde dilin işlevlerini en etkin şekilde anlamak ve kullanmak oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır.

Dil kendi içinde önemli özellikler barındırmaktadır. Bunları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Dil, seslerden oluşmuş olan bir anlaşma sistemidir.

- Dil, zeka ve düşüncenin bir göstergesidir.

- Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.

- Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.

- Dil, milleti meydana getirmekte olan bireyler arasında ortak düşünce ve duygular oluşturur.

- Dil birliği, bir milleti meydana getiren önemli özelliklerin başında gelir.

- Bir milletin dili; onun dini inanışı, tarihi ve kültürüyle iç içedir.

- Dil, insanlar arasında iletişimin sağlanmasında en önemli rol üstlenen araçlardan biridir. İletişimin dil ile gerçekleştirilen, mimik ve jestlerle gerçekleştirilen, çizgi, resim, şekil gibi çeşitliliğe sahip sembollerle veya simgelerle gerçekleştirilen türleri bulunur.

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Örnekleri İle Dilin İşlevleri Konu Anlatımı

Dilin işlevleri konusunun en iyi şekilde anlaşılabilir olması adına örnekler üzerinden dilin işlevlerini daha iyi anlamak mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda:

- Şiirsel işlev: Estetik bir yapı barındırarak karşı taraf üzerinde önemli bir etki oluşturmak amaçlı, sanatsal dil işlevi olma özelliği taşımaktadır.

- Heyecana bağlı işlev; Öznel bir açıdan anlatıcı konumundaki bireyin duygu ve düşüncelerini öne çıkaran dil işlevi olma özelliği taşımaktadır. buna örnek olarak bir cümle gösterilmesi gerekirse;

‘’Çocuğum doğduğu vakit onu ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum.’’

- Göndergesel işlev: Herhangi bir konu ile alakalı olarak bilgi vermek amaçlı kullanılır. Buna örnek olarak şöyle bir cümle verilebilir;

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‘’Bilgisayarı tam olarak kapatmadan önce kesinlikle fişi çekmeyiniz.’’

- Dil Ötesi işlev: Dili anlatmak ve işlevi ile birlikte görevini karşı tarafa en iyi şekilde aktarmak olarak öne çıkmaktadır. Buna örnek olarak şöyle bir cümle kullanılabilir;

‘’Türkçede iki tür ek bulunmaktadır; yapım eki ve çekim eki.’’

- Alıcıyı harekete geçirme: Emir yahut da rica ve istek doğrultusunda karşı tarafı harekete geçirmek olarak bilinmektedir. Buna örnek olarak ise;

‘’Artık kitaplarınızı hemen kapatmanızı istiyorum sınav yapacağım.’’

- Kanalı kontrol işlevi: Bir soru cümlesi ile birlikte karşı tarafa iletinin etkin bir biçimde aktarılması olarak geçmektedir. Buna örnek olarak;

‘’Beni işitebiliyor musun?’’

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Bu şekilde dilin işlevleri kullanılabilmekte olup gündelik hayatta amaca uygun olarak değerlendirilebilir.