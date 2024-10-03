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‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Yusuf Tekin#Dilimizin Zenginlikleri Projesi
‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 15:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

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MEB tarafından ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulama Kılavuzu Ve Faaliyet Planları’ yayımlandı. Türkçe öğretim programında öğrencilerin ‘dilin zenginliği’ temasıyla  materyal  seçimini yönetebilme, anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme, konuşma ve yazısını zenginleştirecek biçimde sözvarlığını  kullanabilme  gibi  öğrenme  çıktılarını edinmesi amaçlanıyor.  Bu temayla ilişkilendirilen söz varlığı geliştirme çalışmalarında da öğrencilerin dil-kültür ilişkisini, dilin toplumsal ve kültürel önemini fark edeceği eğilimler ile ilgili etkinliklere yer veriliyor. Ayrıca öğrencilerin söz varlığını destekleyecek, nesiller arası dil birliğine ve söz varlığının zenginleşmesine katkı sağlayacak nitelikleri barındıran metinlerle de tanışmaları sağlanıyor.

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‘SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR’

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde tanıtımı yapılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da ‘Sözlük Özgürlüktür’ sloganıyla resmî ve özel olmak üzere tüm eğitim kurumlarındaki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik devam edecek.

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#MEB#Yusuf Tekin#Dilimizin Zenginlikleri Projesi

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