‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’ devam ediyor

Haberin Devamı

MEB tarafından ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulama Kılavuzu Ve Faaliyet Planları’ yayımlandı. Türkçe öğretim programında öğrencilerin ‘dilin zenginliği’ temasıyla materyal seçimini yönetebilme, anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme, konuşma ve yazısını zenginleştirecek biçimde sözvarlığını kullanabilme gibi öğrenme çıktılarını edinmesi amaçlanıyor. Bu temayla ilişkilendirilen söz varlığı geliştirme çalışmalarında da öğrencilerin dil-kültür ilişkisini, dilin toplumsal ve kültürel önemini fark edeceği eğilimler ile ilgili etkinliklere yer veriliyor. Ayrıca öğrencilerin söz varlığını destekleyecek, nesiller arası dil birliğine ve söz varlığının zenginleşmesine katkı sağlayacak nitelikleri barındıran metinlerle de tanışmaları sağlanıyor.

Haberin Devamı

‘SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR’

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 1 Kasım 2023 tarihinde tanıtımı yapılan ‘Dilimizin Zenginlikleri Projesi’, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında da ‘Sözlük Özgürlüktür’ sloganıyla resmî ve özel olmak üzere tüm eğitim kurumlarındaki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik devam edecek.