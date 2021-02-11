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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:30 | Son Güncelleme:

Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim atasözü, en çok kullanılan atasözlerinden biridir. Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim atasözünün anlamı ve bu atasözünün örnek cümle içinde kullanışını sizler için derledik.

Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim, ‘İnsanın başına hangi şey gelirse, dilini tutamamış olmasından gelir’, anlamını taşıyan bir atasözüdür.

 Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 TDK’ya göre; “ İnsanın başına her gelen, dilini tutamamasından ileri gelir” manasına gelen bir söz.

 İnsanların başına türlü türlü kötülükler ve belalar gelebilir. Bu belaların sebebi, çoğu kez kendi dilleridir. Toplum içinde nasıl konuşacağını bilemeyen insanlar, yanlış bir cümle kurduklarında başları belaya girebilir. Ya da kötü konuştuklarının sıkıntısını çekebilirler. Sonradan gelen pişmanlık ise, artık bir işe yaramayacaktır.

 Dilim Seni Dilim Dilim Dileyim Başıma Geleni Senden Bileyim Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Kahvaltıda teyzeme keşke öyle söylemeseydim, dilim seni dilim dilim dileyim başıma geleni senden bileyim. 

 

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