Dili Tutulmak ne demek? Dili Tutulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dili tutulmak, bir olay karşısında çok fazla şaşıran insanın bu şaşırma karşısında dilinin bile tutulabilme derecesine geldiğini ve o kadar şaşkınlık yaratan bir olay olduğunu ifade eder.

Dili Tutulmak Ne Demek?

Dili tutulmak deyimi bir durumu kısa bir biçimde ifade etmek amacı ile kullanılan bir deyimdir. Bu deyim şu anlama gelmektedir: Bir olay karşısında insanın çok fazla şaşırması anlamına gelir. Bu durumu ifade amaçlı kullanılır.

Dili Tutulmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dili tutulmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Bir insanın aşırı korku, coşku, sevinç, şaşkınlık, hastalık gibi bir nedenle ansızın konuşamaz olmak.

Dili Tutulmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dil tutulmak deyimi günlük hayatta sohbetler de kullanılmaktadır. Örnek olarak: Onun güzelliği karşısında dilim tutuldu.