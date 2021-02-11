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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:27 | Son Güncelleme:

Dilencinin Torbası Dolmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dilencinin Torbası Dolmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen atasözleri içerisinde dilencinin torbası dolmaz cümlesi gelir. Özellikle bedava yaşamaya alışmış olan insanlara karşı kullanılan en güzel atasözlerinden biridir. İşte dilencinin torbası dolmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Özellikle dilencinin torbası dolmaz gerektiği zamanlarda yerine tam oturan en güzel atasözlerinden biridir. Bazı insanların yaptıklarını yüzüne vurmak ve gerçekleri gösterebilmek için değerlendirilir.

 Dilencinin Torbası Dolmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Başkalarından yardım alarak geçinmeye çalışan İnsanların istekleri bir türlü sona ermez. Bu kişiler verilen bazı maddi ve manevi durumlarla yetilmez. Zaman içerisinde daha fazlasını istemeye başlarlar. İşte bu doymayan insanlara karşı dilencinin torbası dolmaz atasözü kullanılır.

 Dilencinin Torbası Dolmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gerekli zamanlarda çevrenizdeki birini uyarabilmek amaçlı, dilencinin torbası dolmaz atasözünün değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu atasözünü hem cümle içerisinde kullanabilir hem de tek başına söyleyebilirsiniz.

 ‘’Onun bir kere ile yediğine bileceğini sanmıyorum; sonuçta dilencinin torbası dolmaz.’’

 Bu gibi farklı örnekler üzerinden gerek olduğu vakitlerde kullanabilirsiniz.

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