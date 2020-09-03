Dilemma Ne Demek? Dilemma Nedir? Dilemma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Dilemma kelimesi Yunanca kökenli bir sözcüktür. Özellikle felsefi yönden ele alınan ve kullanılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘ikilem’ şeklinde ifade edilmektedir.

Dilemma Ne Demek?

TDK açısından dilemma kelimesi, ‘ikilem’ şeklinde ifade edilmektedir. Türkçede çok fazla kullanılmayan ve yaygın olmayan sözcüklerden biridir. Ancak yazılı kaynaklarda ve internet üzerindeki bazı makalelerde çok sık karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Herhangi bir durum ya da olay karşısında oluşan ikilem ya da karmaşa ve karışıklık şeklinde ifade edilebilir. Özellikle, ’ikilemde kalmak’ yani diğer bir deyişle kararsız kalmak gibi anlamı doğrultusunda değerlendirilir.

Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu tam olarak bilememek üzerinden de ifade edilebilmektedir. Ancak Türkçede gündelik yaşam içerisinde cümlede kullanılmaz. Fakat yazılı olarak Türkçe bir cümlede yer alabilmektedir. Bu konuda ikilem sözcüğü yerine dilemma kelimesini kullanan farklı yazılar bulunmaktadır.

Bu yazılar internet üzerinde makaleler olabilir ya da edebi eserler ve yazılı kaynaklar olabilir. Daha çok kullanılan bir sözcük olmadığını söylemek gerekir. Bunun yerine Türkçede bulunan ikilem sözcüğü daha fazla değerlendirilmektedir. Yine de bu kelime ile karşı karşıya kaldığınız zaman, ‘ikilem’ anlamı üzerinden değerlendirebilirsiniz.