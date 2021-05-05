Dilekçe Nedir Ve Nasıl Yazılır? Dilekçe Yazım Kuralları Ve Örnekleri

Dilekçe resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, istek, şikayet veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşı resmi kurumlara dilekçe ile başvurma hakkına sahiptir ve Anayasa bu hakkı güvence altına almaktadır.

Dilekçe Nedir?

Şikayetlerin ve düşüncelerin ya da taleplerin yetkili makamlara iletilmesini sağlayan bir yazı olan dilekçeyi bir kişi yazabildiği gibi bir topluluk da yazabilir. Özel ya da resmi kurum ve kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere yazılabilen imzalı yazılardır. Her Türk vatandaşının kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa tarafından koruma altına alınmıştır.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Çizgisiz bir beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yarım kâğıt kesinlikle kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır ve ikinci kâğıt çok gerekli ise kullanılmalıdır.

Sorun hangi kurum ile ilgiliyse ona hitap edilerek yazıma başlanmalıdır.

Tarih ve yer belirtilmelidir. Dilekçeler yasaya göre en geç 30 gün içerisinde cevaplanmak zorunda olduğu için sonucun kişiye aktarılması açısından iletişim bilgilerinin dilekçede yer alması son derece önemlidir.

Durum, sorun ya da istek açık ve kısa olarak ifade edilmelidir. Gereksiz detaylara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

Talep edilen şey yasalara uygun olmalı ve kesinlikle yasal çerçeve aşılmamalıdır. Eğer söz konusu bir şikâyet ise sorun mutlaka tanıklara ve belgelere dayandırılarak açıklanmalıdır.

Üst makamın bir konuda bilgilendirilmesi amaçlanıyorsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.", Üst makamın bir işlemi başlatması ya da bir sorunu çözmesi isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak olan bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle dilekçe yazısı son bulmalıdır.

Bir dilekçede yalnızca bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Birden fazla kişi ortak bir konuda aynı talepte bulunacaksa bu kişiler de taleplerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

Dilekçeye eklenecek ek belgeler mevcut ise "Ekler" başlığı altında maddeler halinde yazının sonunda sıralanmalıdır.

Dilekçe Neden Yazılır?

Dilekçe yazmanın gerek görüldüğü durumlara bakıldığında genellikle şunları görüyoruz:

Davalar gibi hukuk ile ilgili konularda

Kredi masrafını geri almak gibi banka ile ilgili işlemlerde

Okulun dekanlığına gibi eğitim ile ilgili konularda

Bunun gibi pek çok durumda dilekçe yazılmaktadır. Kısaca talepte bulunmak, teşekkür ve şikayet etmek amaçlarıyla dilekçe yazılır.

Dilekçede Nelerin Olması Zorunludur?

İmza

Tarih

Makam adı (gerekirse ili veya açık adresi)

Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Konu metni

Dilekçeyi yazan kişinin adı (soyadı büyük harfle yazılır)

Dilekçe Yazım Kuralları

Dilekçeler daktilo, dolma kalem ya da bilgisayar ile yazılabilir. Ancak tükenmez kalemle ya da siyah ve mavi mürekkepli kalemler haricinde başka renkli kalemler ile yazılmaz.

Resmi, ciddi, saygılı bir üslûp ve dil kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Noktalama ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

Dilekçe sahibi açık adresini ve adını-soyadını belirtmelidir.

Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

Dilekçe Örnekleri

BAKIRKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuz 12-E sınıfının 55 numaralı öğrencisiyim. 23 Nisan 2019 tarihinde hastalığım sebebiyle Türk Dili ve Edebiyatı sınavına katılamadım. İlgili tarihte rahatsızlığımdan dolayı almış olduğum rapor ekte yer almaktadır. İlgili dersin mazeret sınavına katılmam hususunda;

Bilgilerinize arz ederim.

29.04.2019

İMZA

EDA ENGİN