Dile Getirmek ne demek? Dile Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanım alanlarına göre farklı anlamlar içerdiği bilinen bir durumdur. Fakat bazı cümleler deyimlere uygun olmadığı için kullanımı doğru kabul edilmez. Bu yüzden deyimlerin kullanım alanı hakkında detaylı bir şekilde bilgi toplamak gerekiyor.

Dile Getirmek Ne Demek?

Dile getirmek konuşmayan bir kimseyi söyletmek, konuşturmak şeklinde ifade ediliyor. Mecazi anlam olarak da belirli bir konuyu sürekli olarak gündem yapmak şeklinde belirtiliyor.

Dile Getirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Dile getirmek deyimi genellikle mecazi anlam olarak kullanılıyor. Bir konuyu ortaya atmak veya bir konu üzerinde aşırı durmak şeklinde belirtiliyor. Gerçek anlam olarak da bir kişiyi söyletmek, konuşturmak şeklinde ifade ediliyor.

Dile Getirmek Deyiminin cümle İçinde Kullanımı

Bunu sürekli dile getirmek sana bir şey kazandırmaz.