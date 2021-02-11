Dile Gelen Ele Gelir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan deneyimlerle bezenmiş, atalarımız tarafından oluşturulmuş cümlelerdir. Eskiler yani atalarımızdan bize aktarılmıştır. Bunlar vesilesiyle eskilerin tecrübelerinden faydalanmış oluruz. Dile gelen ele gelir sözü de bunlardandır. Peki dile gelen ele gelir atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.
Dile gelen ele gelir atasözü bir insanın bir şeyi isteyip yapmasının o şeyi dile getirmesi yolundan geçtiğini belirtmektedir. Eğer insan istiyorsa dile getirmesi gerekmektedir.
Dile Gelen Ele Gelir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Dile gelen ele gelir atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Bir kişi istediği şeyi dile getirirse, o şeyi elde etmesi onun için daha kolay olur. Bir kişi istediğini sık sık dile getirirse bir bakar ki istediği şey gerçekleşmiştir. O sebeple eğer ki insan bir şeyi isterse yapmak için ilk olarak dile getirmesi gerekmektedir.
Dile Gelen Ele Gelir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Eğer bu istediğini dile getirirsen, istediğini sesli bir şekilde söylersen atalarımızın da dediği gibi dile gelen ele gelir düsturuyla o isteğimizi gerçekleştiririz.
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