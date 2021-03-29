Dile Düşmek ne demek? Dile Düşmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim Dillere Destan Olmak sözü ile birbirine karıştırılsa da iki deyimin anlamı farklıdır. Dillere Destan Olmak, halkın ilgiyle takip ettiği meşhur hadiseler için söylenir. Dile Düşmek ise sadece olumsuz olaylar için kullanılan bir deyimdir.

Dile Düşmek Ne Demek?

Dile düşmek deyimi, halkın tepkisini çekecek ya da toplum içerisinde infiale neden olacak davranışlar sergilemek anlamına gelir.

Dile Düşmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Herhangi bir nedenden ötürü çoğunluk tarafından çekiştirilmek. Anlamı: Gizli kalması gereken bir sırrın ifşa olması Anlamı: Birine ait özel bilgilerin kulaktan kulağa hızla yayılması.

Dile Düşmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İnsanların diline düşen ünlü müzisyen Paris'e taşınma kararı aldı.

2- Milletin diline düştüm diye üzülme, reklamın iyisi kötüsü olmaz.

3- Yaptıkları ve söyledikleri dile düştüğünden beri insan içine çıkamıyor.