Dildade Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Dildade Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Günümüzde yeni doğan bebeklere değişik ve akılda kalıcı isimler koymak bir çok anne babanın tercihidir. Doğuma gün sayan anne babalar evlatlarına vereceği isim konusunda araştırma yapmaktadır.

Dildade Ne Demek?

Dildade Kelimesinin anlamı Gönül Veren Aşık olarak tanımlanmaktadır. Yeni doğacak bebeğine bu ismi vermeyi düşünenler, ismin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Dildade TDK’da yer alan bilgilere göre gönül vermiş, aşık anlamına gelmektedir.

Özellikle kız bebeği olacak kişilerin isim bulma arayışında Dildade ismi sıklıkla öne çıkmaktadır. Anne ve babalar da Dildade isminin anlamını ve özelliklerini araştırarak bebeğine uygun olup olmadığını anlamak istemektedir. Dildade anlamı ne demek, Kuranda geçiyor mu? Gibi soruların da yanıtını merak etmektedirler. Anlamı itibariyle gönül veren kişi, aşık olan Dildade kelimesi günümüzde çok fazla tercih edilmektedir.

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Dildade Ne Anlama Gelir?

Bebeğe verilen isim için uzmanlar, çocuğun kişiliklerini ve gelecek yıllardaki tavır ve davranışlarını etkilediğini belirtiyor. Bu konuda da anne babaları uyarıyor. Ebeveynler bu sebeple bebeğe isim seçerken anlamlarına daha çok dikkat etmek ve iyice araştırmak istiyor.

TDK da Dildade İsminin Anlamı

TDK'da Dildade ismi gönül veren kişi, aşık anlamına gelmektedir.

Dildade ismi kökeni itibariyle Farsça bir isimdir. Ancak Türkiye'de de yoğun olarak kullanılmaktadır.