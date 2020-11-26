Dilbilim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dilbilim, dilin çok boyutlu olması nedeni ile dilin alt katmanlarını inceleyen bilim dalıdır.

Dilbilim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Dilbilim Bölümü, sinir bilim yöntemlerinin kullanılması ile dilin beyne nasıl işlediğini araştıran bir bilimdir. Bu bilim dalı, dilin söz dizilimini, sesbilim ve anlam bilim özelliklerini inceler. Bu bilim toplumların dil ile olan ilişkisini inceler. Aynı zamanda bu bilim, cinsiyetin ve toplumun dilsel özelliklerini ve farklılıklarını araştırmayı amaçlar.

Dilbilim Bölümü Nedir?

Dilbilim Bölümü, toplulukların, çeşitli insan topluluklarının ve farklı cinsiyetteki kişilerin dil ile ilişkisini inceler. Dilbilimin alt dallarından olan Psikodilbilim ise, dilin algısal boyutunu ele alarak inceler. Dilbilimin alt dalları olan tarihsel dilbilim, bilgisayar dilbilim ve dk planlamasına kadar pek çok çeşitlilik gösterir.

Dilbilim Bölümünün Amacı Nedir?

Dilbilim Bölümünün amacı, toplumların ve insanların dil ile ilişkilerini anlamaya ve çözümlemeye çalışır. Bu sayede dil ile insan ilişkilerinin etkileşimlerini anlamayı amaçlar. Bu bilimin alt dallarının her biri dili farklı açılardan ele alarak inceler. Bu sayede geçmişten günümüze kullanılan dilin etkileri araştırılmış olur.

Dilbilim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Dilbilim Bölümü mezunları, iş bulmada bazen sıkıntı çekebiliyor. İş bulmakta sıkıntı çekmek istemeyenlerin kendini alanında geliştirmesi, donanım kazanması ve yetiştirmesi gerekir. Aynı zamanda bu bölümü tercih edecek kişilerin gerçekten işini sevmesi çok önemlidir.

Dilbilim Bölümü Kaç Yıllıktır?

Dilbilim Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin kendini alanında geliştirmesi ve yabancı dil öğrenmesi kendisinin bir adım öne çıkmasını sağlar. Bu bölümden mezun olan kişilerin nerede çalıştıklarına göre aldıkları maaşlar da farklılık gösterir.

Dilbilim Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Dilbilim Bölümü okumak için TYT, AYT ve YDT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT puanından 150 puan ve üzeri alan kişiler alan sınavlarına girmeye hak kazanır. Dil sınavından da yeterli puan alan kişiler, bu bölüme girmeye hak kazanır.

Dilbilim Bölümü İngilizce midir?

Dilbilim Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu Bölümü daha iyi anlamak ve alanınızda kendinizi geliştirmek için diğer dillere de merakınızın olması ve araştırmayı seven bir yapınızın olması gerekir.

Dilbilim Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Dilbilim Bölümü, TYT ve YDT yani öğrencilerin yabancı dil sınavından alacağı puana göre alım yapar. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin yabancı dile ilgisinin olması ve bu alanda başarılı olması gerekir.

Dilbilim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dilbilime Giriş

Uygulamalı Dilbilim

Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe

Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri

Yabancı Dilde Genel Çözümlemeler

Sözcük Anlambilimi

Karşılaştırmalı Dilbilgisi

Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları

Biçimbilim

Yabancı Dilde Sözvarlığı Çalışmaları

Temel Dil Beceriler

İletişim ve Dil

Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları

Yabancı Dilde Tümce Çözümlemeleri

Ruhdilbilim

Tümce Anlambilimi

Türk İşaret Dili

Metindilbilim

Görsel Okuma ve Estetik

Toplumdilbilim

Dil ve Beyin

Anadili Öğretimim

Konuşma Eğitimi

Yabancı Dilde Yazılı Anlatım

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri

Yayıncılıkta Edisyon ve Redaksiyon

Dil Edinimi

Dilbilim ve Çeviri Kuramları

Yabancı Dil Öğretimi

İkidillilik ve Çokdillilik

Dilbilim ve Çeviri Kuramları

Dilbilim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Dilbilim Bölümünü bitiren kişiler, özel ve kamu sektöründe kendilerine iş bulabilirler. Kamuda görev yapan dilbilim Bölümü mezunlarının çoğu üniversitede akademisyenlik ve okutmanlık yapıyor. Bunun yanında bu kişiler özel şirketlerde ve özel işlerde de görev alabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı

Özel eğitim kurumlarında İngilizce ve yabancılar için Türkçe okutmanlığı

Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı olarak çalışabilirler.

Çevirmenlik

Yazılım sektörü (Doğal dil işleme)

Reklam ajanslarında metin yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik (creative director)

Dilbilim Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Dilbilim Bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilir.

Dilbilim Bölümü bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ