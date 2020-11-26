Dilbilim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Dilbilim bölümü, doğal dilleri inceleyen bilim dalıdır. Dilbilimci; dilin anlam bilim, söz dizilimi ve ses bilim gibi pek çok özelliğini inceler. Dilbilim Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Gibi pek çok sorunun cevabını sizler için derledik.
Dilbilim, dilin çok boyutlu olması nedeni ile dilin alt katmanlarını inceleyen bilim dalıdır.
Dilbilim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Dilbilim Bölümü, sinir bilim yöntemlerinin kullanılması ile dilin beyne nasıl işlediğini araştıran bir bilimdir. Bu bilim dalı, dilin söz dizilimini, sesbilim ve anlam bilim özelliklerini inceler. Bu bilim toplumların dil ile olan ilişkisini inceler. Aynı zamanda bu bilim, cinsiyetin ve toplumun dilsel özelliklerini ve farklılıklarını araştırmayı amaçlar.
Dilbilim Bölümü Nedir?
Dilbilim Bölümü, toplulukların, çeşitli insan topluluklarının ve farklı cinsiyetteki kişilerin dil ile ilişkisini inceler. Dilbilimin alt dallarından olan Psikodilbilim ise, dilin algısal boyutunu ele alarak inceler. Dilbilimin alt dalları olan tarihsel dilbilim, bilgisayar dilbilim ve dk planlamasına kadar pek çok çeşitlilik gösterir.
Dilbilim Bölümünün Amacı Nedir?
Dilbilim Bölümünün amacı, toplumların ve insanların dil ile ilişkilerini anlamaya ve çözümlemeye çalışır. Bu sayede dil ile insan ilişkilerinin etkileşimlerini anlamayı amaçlar. Bu bilimin alt dallarının her biri dili farklı açılardan ele alarak inceler. Bu sayede geçmişten günümüze kullanılan dilin etkileri araştırılmış olur.
Dilbilim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Dilbilim Bölümü mezunları, iş bulmada bazen sıkıntı çekebiliyor. İş bulmakta sıkıntı çekmek istemeyenlerin kendini alanında geliştirmesi, donanım kazanması ve yetiştirmesi gerekir. Aynı zamanda bu bölümü tercih edecek kişilerin gerçekten işini sevmesi çok önemlidir.
Dilbilim Bölümü Kaç Yıllıktır?
Dilbilim Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin kendini alanında geliştirmesi ve yabancı dil öğrenmesi kendisinin bir adım öne çıkmasını sağlar. Bu bölümden mezun olan kişilerin nerede çalıştıklarına göre aldıkları maaşlar da farklılık gösterir.
Dilbilim Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?
Dilbilim Bölümü okumak için TYT, AYT ve YDT sınavlarına girerek bu sınavlardan yeterli puan almanız gerekir. TYT puanından 150 puan ve üzeri alan kişiler alan sınavlarına girmeye hak kazanır. Dil sınavından da yeterli puan alan kişiler, bu bölüme girmeye hak kazanır.
Dilbilim Bölümü İngilizce midir?
Dilbilim Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu Bölümü daha iyi anlamak ve alanınızda kendinizi geliştirmek için diğer dillere de merakınızın olması ve araştırmayı seven bir yapınızın olması gerekir.
Dilbilim Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Dilbilim Bölümü, TYT ve YDT yani öğrencilerin yabancı dil sınavından alacağı puana göre alım yapar. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin yabancı dile ilgisinin olması ve bu alanda başarılı olması gerekir.
Dilbilim Bölümü Dersleri Nelerdir?
Dilbilime Giriş
Uygulamalı Dilbilim
Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe
Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri
Yabancı Dilde Genel Çözümlemeler
Sözcük Anlambilimi
Karşılaştırmalı Dilbilgisi
Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları
Biçimbilim
Yabancı Dilde Sözvarlığı Çalışmaları
Temel Dil Beceriler
İletişim ve Dil
Yabancı Dilde Söyleyiş Çalışmaları
Yabancı Dilde Tümce Çözümlemeleri
Ruhdilbilim
Tümce Anlambilimi
Türk İşaret Dili
Metindilbilim
Görsel Okuma ve Estetik
Toplumdilbilim
Dil ve Beyin
Anadili Öğretimim
Konuşma Eğitimi
Yabancı Dilde Yazılı Anlatım
Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri
Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri
Yayıncılıkta Edisyon ve Redaksiyon
Dil Edinimi
Dilbilim ve Çeviri Kuramları
Yabancı Dil Öğretimi
İkidillilik ve Çokdillilik
Dilbilim ve Çeviri Kuramları
Dilbilim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Dilbilim Bölümünü bitiren kişiler, özel ve kamu sektöründe kendilerine iş bulabilirler. Kamuda görev yapan dilbilim Bölümü mezunlarının çoğu üniversitede akademisyenlik ve okutmanlık yapıyor. Bunun yanında bu kişiler özel şirketlerde ve özel işlerde de görev alabilir.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı
Özel eğitim kurumlarında İngilizce ve yabancılar için Türkçe okutmanlığı
Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı olarak çalışabilirler.
Çevirmenlik
Yazılım sektörü (Doğal dil işleme)
Reklam ajanslarında metin yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik (creative director)
Dilbilim Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Dilbilim Bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilir.
Dilbilim Bölümü bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
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