Dil Yarası ne demek? Dil Yarası deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dil yarası, bir insanın kurduğu cümleden veya söylediği sözden, bunu iyi niyetle yapmış olsa dahi bundan pişman olması ve bir daha bu konu hakkında yorum yapmamaya karar vermesi sonucunu doğurmasıdır.

Dil Yarası Ne Demek?

Dil yarası genel olarak bir durumu, bir insan psikolojisini ifade etmek amaçlı kullanılan bir deyimdir. Bu deyim şu şekilde tanımlanır: Hem aşk acısı, hem gönül yarası hem de kullanılan veya söylenen bir sözden dolayı çok fazla pişman olunmasıdır.

Dil Yarası Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dil yarası deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Acı, ağır ve kötü sözün gönülde bıraktığı kırgınlık.

Dil Yarası Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dik yarası deyimi günlük hayatta sohbetlerde kullanılan bir deyimdir. Örnek olarak: Bıçağın bıraktığı yara dahi geçer ama dil yarası kolay kolay geçmez.