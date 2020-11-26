Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dil ve konuşma terapisi bölümü bu alanda çalışan uzman terapistler yetiştirir. Dil ve konuşma terapisi sayesinde ise sesli iletişim konusunda yaşanan sorunların çözülmesi hedeflenir.

Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerde bulunan dil ve konuşma terapisi bölümü sesli iletişim konusunda yaşanan aksaklıkları çözecek uzman kişileri yetiştirirler. Dil ve konuşma terapisi bölümü de sesli iletişim konusunda yaşanan problemlerin engellenmesi için çalışmalar yapan bir disiplindir.

Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi sayesinde insanlarda yaşanan konuşma bozuklukları, ses ve yutma problemleri gibi konularda çalışmalar yapılır. Yaşamın her evresinde meydana gelen bu problemlere yönelik çözümler de geliştirilir. Bu kapsamda dil ve konuşma terapisi alanında profesyonel kişiler yetiştirilir.

Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerde bulunan dil ve konuşma terapisi bölümü sayesinde bu alanda çalışacak bilgili ve donanımlı kişiler yetiştirilir. İnsanlardaki konuşma, ses ve yutma bozukluklarının çözülmesi için çeşitli tedaviler uygulanır. Yaşanan tüm bu problemlerin yanı sıra çözümleri de ayrıca irdelenir.

Dil ve Konuşma Terapisi Mezunu Ne İş Yapar?

Dil ve konuşma terapisi bölümünden mezun olan kişiler için iş imkanı oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alırlar.

Dil ve Konuşma Terapisi Kaç Yıllıktır?

Dil ve konuşma terapisi bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında eğitim vermektedir. Aynı zamanda dil ve konuşma terapisi bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl aldıkları eğitimin ardından stajlarını tamamlar ve iş hayatına adım atarlar.

Dil ve Konuşma Terapisi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Dil ve konuşma terapisi bölümünde okumak isteyen kişilerin sorumluluk sahibi ve disiplinli bir yapıları olmalıdır. Aynı zamanda araştırmayı seven ve mesleklerine gönülden bağlı olan kişiler bu meslekte başarılı olabilir. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyen kişiler dil ve konuşma terapisi bölümünde eğitim alabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi Öğretimi İngilizce Midir?

Türkiye genelinde yer alan pek çok Sağlık Bilimleri Fakültesinde dil ve konuşma terapisi bölümü bulunur. İstanbul Medipol Üniversitesinde dil ve konuşma terapisi bölümünün öğretim dili İngilizce olarak belirlenmişti. Diğer çoğu devlet üniversitesi ile özel üniversitede ise dil ve konuşma terapisi bölümünün öğretim dili Türkçedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak hizmet veren dil ve konuşma terapisi bölümü sayısal puan türü öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavına girdiklerinde Matematik ve Fen Bilimleri sorularını yanıtlamaları gerekir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dört yıllık lisans bölümleri arasında yer alan dil ve konuşma terapisi bölümünde insan anatomisi, insan fizyolojisi, dil ve konuşma terapistleri için farmakoloji bilgisi gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümün dersleri arasında temel fizik ve ses fiziği, fonetik ve fonetik laboratuvarı, çocukluk çağı dil bozuklukları dersleri yer alır.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Üniversitelerden "Dil ve Konuşma Terapisti" unvanı ile mezun olan kişiler sesli iletişim sorunlarını gidermek için çalışırlar. Bu konuda çeşitli çalışmalar yaparlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Dil ve konuşma terapistleri çeşitli özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu terapistler kendi alanlarında çalışabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi Çalışma Alanları Nelerdir?

Dil ve konuşma terapistleri genellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışırlar. Bunun yanı sıra kişisel özel eğitim kurslarında, devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde de çalışmak mümkün. Dil ve konuşma terapistleri ayrıca akademik kariyer de yapabilirler.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede dil ve konuşma terapisi bölümü bulunmaktadır. Özellikle İstanbul Medipol Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve İstinye Üniversitesinde dil ve konuşma terapisi bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyenler Sağlık Bilimleri Üniversitesini de mutlaka tercih edebilirler.