Dil Uzatmak ne demek? Dil Uzatmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin cümleye verdiği değer cümlenin neredeyse iki kat daha zengin olması şeklinde ifade ediliyor. Yani deyimlerle beraber kullanılan cümleler çok daha etkili ve üstün olarak kabul ediliyor. Bu nedenle etkili bir konuşma yapmak isteyen kişiler genellikle deyimlerden destek alarak konuşmalarını hazırlarlar.

Dil Uzatmak Ne Demek?

Dil uzatmak herhangi bir konu hakkında ya da herhangi bir kişi hakkında olumsuz hatta kötü bir söz söyleme olarak ifade ediliyor. Bu deyim genellikle olumsuz cümleler içinde yer alıyor.

Dil Uzatmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Dil uzatmak deyimin kullanım alanı olumsuz cümleler olarak biliniyor. Tepkili cevaplar vermek için bu deyim özellikle tercih ediliyor. Bir konuyu kötülemek amacı ile söylenen söz bu deyimi ifade etmek için kullanılıyor.

Dil Uzatmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Yaptığım her işe dil uzatmak zorunda değilsin.