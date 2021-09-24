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Dil Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? Edebiyatta Dil İçindeki Farklılıklar Ve Dil Özellikleri..

Dil Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır Edebiyatta Dil İçindeki Farklılıklar Ve Dil Özellikleri..

Medeniyetin ilerlemesi ve insanoğlunun gelişimi noktasındaki en önemli unsur şüphesi dildir. Tabii dünya çapında birçok farklı çeşitlilik olması ile beraber, aynı zamanda dil de farklı türlere sahiptir. Peki dil türleri nelerdir, kaça ayrılır? Edebiyatta dil içindeki farklılıklar ve dil özellikleri üzerine detayları derledik.

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Toplumların anlaşabilmesi ve farklı çalışmaların ortak bir şekilde yapılabilmesi için dil şüphesiz en önemli unsur olarak öne çıkar. Tabii zaman içerisinde dünyanın ve insanların gelişimi ile beraber dil de farklı türlere ayrıldı. Aynı zamanda her bir dil değişik türleri üzerinden farklı özellikler göstermektedir. 

 Dil Türleri Nelerdir? 

 Özellikleri ve aynı zamanda kullanım kapsamında dil türleri farklı bölümlere ayrılmaktadır. Bu doğrultuda günümüzde öne çıkan dil türleri şunlardır; 

 - Ana dil

 - Devlet dili

 - Konuşma dili

 - Yazı dili

 - Özel dil 

 Bu şekilde farklı gruplara ayrılması ile beraber ortaya çıkan her dil, kendi içerisinde değişik görevlere sahiptir. Böylece gelişen dünya ile beraber her açıdan iletişim çok daha güçlü ve aynı zamanda hızlı hale gelmektedir. 

 Dil Türleri Kaça Ayrılır? 

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 Dil türleri ile beraber ortaya çıkmasının yanı sıra yapı bakımından farklılık göstermektedir. Bu durum coğrafi açıdan ele alındığı vakit grammer ile beraber birçok yapı altında değişkenlik göstermektedir. O yüzden yapısal açıdan dil türleri şu şekilde ayrılmaktadır; 

 - Tek heceli diller (Ayrımlı diller)

 - Çekimli diller (Bükümlü diller)

 - Eklemeli diller (Bitişimli diller, bitişken ve bağlantılı diller) 

 Bu şekilde yukarıda verilen yapısal açıdan ortaya çıkan türler ile beraber, diller farklılık göstermekte ve özellikler ortaya çıkarmaktadır. Bu durum genel olarak coğrafi açıdan ve o bölgedeki toplumların gelişimi noktasında meydana gelmektedir. Bu da dil türleri üzerinden ve yapı bakımından dillerin çeşitlilik sağlamasına olanak tanıyor. 

 Edebiyatta Dil İçindeki Farklılıklar 

 Özellikle edebi açıdan söz konusu olduğu vakit dil birçok değişik farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Zira değil sürekli olarak gelişim gösteren bir yapıdır. Bu bağlamda kimi sözcükler tarih sahnesinden uzaklaşırken, yerine aynı anlam üzerinden başka kelimeler gelir. Tarihsel, coğrafi ya da kültürel ve toplumsal açıdan dil kendi içerisinde de birçok değişik farklılık meydana getirir. 

 - Lehçe: Bir dilin yazılı metinler üzerinden takip edilemeyecek kadar eski dönemlerinde kollarına ayrılmış yapısıdır.

 - Şive: Bir dilin yazılı metinler üzerinden takip edilmiş olan ve tarihi açıdan ayrılmış koludur.

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 - Ağız: Belli bir coğrafyada konuşulan şive içerisinde; ses ve söyleyiş ile meydana gelen değişikliklerdir.

 - Konuşma dili: Farklı söyleyiş özelliklerine sahip olan ve günlük yaşamda konuşma üzerinden ele alınan dildir.

 - Yazı dili: Belli sınırlar doğrultusunda konuşulan ağızlardan birinin yazılı anlatım üzerinden ele alınmış hali.

 - Argo: Toplum içerisinde belli bir sınıfa ya da gruba ait olan, genel değil içerisinde bir sözcük hazinesi olarak öne çıkan yapıdır.

 - Jargon: Mesleki ve aynı zamanda düşünsel olarak ortak özelliklere sahip olan kişilerin ele aldı dildir. 

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 Bu şekilde edebiyat dili açısından birçok farklılık ön plana çıkmaktadır. Bu farklılıklar toplumsal ve kültürel ile beraber sosyal açıdan değişkenlik gösterir. Böylece belli bir kesime hitap etmesi ile beraber, bu farklılıklar edebi yönden ele alınmaktadır. 

 Edebiyatta Dil Özellikleri 

 Edebiyat üzerinden bakıldığı vakit dil birçok değişik özellik ön plana çıkarmaktadır. 

 - Dil gelişmiş bir iletişim aracıdır.

 - Seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemi olarak öne çıkar.

 - Düşünce ve zekanın bir göstergesidir.

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 - Sesler bir kurallar bütünü olarak anlaşma ve anlatma olanağı sağlar.

 - Dil canlı bir varlıktır.

 - Aynı zamanda sosyal bir varlık olarak bilinir.

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