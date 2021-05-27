Dil sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALMANCA/FRANSIZCA SINAVA GİRİŞ BELGELERİ DE ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca Sınava Giriş Belgelerini de erişime açtığını duyurdu. 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini de ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

29 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/6 İngilizce ve 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ayrıca 29 Mayıs’ta uygulanacak olan e-YDS 2021/6 İngilizce ve e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca Sınava giren öğrencilerden T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 29 Mayıs’ta 11.00-13.30 saatleri arasında ve 30 Mayıs’ta 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.