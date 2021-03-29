Dil Dökmek ne demek? Dil Dökmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler doğru bir şekilde kullanıldığında birçok durumu ifade etmek için son derece etkili cümleler olarak nitelendiriliyorlar. Ayrıca deyimlerin kullanım alanları da oldukça geniştir. Yani hemen hemen her cümle içinde bir deyim yer alıyor demek mümkün.

Dil Dökmek Ne Demek?

Bir kimseyi herhangi bir konuya inandırmak ya da o konu hakkındaki fikrini değiştirmek için tatlı sözlerle ikna etmeye çalışması demektir. Dil dökmek genellikle mecazi olarak kullanılan bir deyimdir.

Dil Dökmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Dil dökmek deyimi ikna etmek için çeşitli cümleleri süsleyerek kullanmak şeklinde ifade ediliyor. Bir kişi bir konu hakkında kendi istediği yöne çekme çabası olarak anlamlandırılıyor.

Dil Dökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

O kadar dil döktüm yine de vazgeçmedi.