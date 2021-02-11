Dil Dile Değmeden Dil Öğrenilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerdir. Günümüzde atasözleri çok sık bir şekilde kullanılıp bilgi sağlar. Özellikle kullanım anlamları ve alanları bakımından oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Sizde atasözlerinin ne anlama geldiğini, nerelerde kullanıldığını öğrenebilir ve buna göre kullanım sağlayabilirsiniz. İşte, Dil Dile Değmeden Dil Öğrenilmez atasözüne ait merak edilen tüm detaylar.
Atasözleri eğitici ve kaliteli yapısı olan Türkçemizi zenginleştiren sözlerden oluşmaktadır. Daima öğüt verici olan bu sözler oldukça fayda sağlamaya yaramaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' Dil Dile Değmeden Dil Öğrenilmez ' cümlesidir. Pek çok karşılıklı konuşma esnasında bu atasözü kullanılmaktadır.
Dil Dile Değmeden Dil Öğrenilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bu atasözünün anlamı ise; girişimcilik durumunu açıklığa kavuşturmak için söylenmiş sözdür. Bir iş durumuna girmeden önce o işin öğrenilmeyeceği konusu açıklanmaktadır. Mutlaka önce iş durumunda bulunulması gerekmektedir.
Dil Dile Değmeden Dil Öğrenilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içi kullanımı; ' İnternet üzerinden kurs eğitimi alacağım dediğimde babam dil dile değmeden dil öğrenilmez dedi. ' şeklinde olabilir.
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