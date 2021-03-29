Dikte Etmek ne demek? Dikte Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dikte etmek deyimi bir insanın karşısındaki insana bir düşünceyi zorla ve baskıyla kabul ettirmesi halidir.

Dikte Etmek Ne Demektir?

Dikte etmek genel olarak bir durum ifadesi anlamında kullanılmaktadır. Dikte etmek deyiminin anlamı şu şekildedir: Bir insanın karşısındakiyle bir düşünceyi, ideolojiyi veya bir durumu zorla kabul ettirmesi, aşılamasıdır.

Dikte Etmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dikte etmek deyiminin Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Birine isteklerini zorla kabul ettirmek, yazdırmak için söylemek.

Dikte Etmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dikte etmek deyimi günlük hayatta varlık gösteren sohbetler içerisinde sıklıkla kullanım alanı bulmaktadır. Bu kullanım şekline örnek olarak şu cümleyi verebiliriz: Hocamız bütün derslerinde bize zorla kendi düşüncesini dikte etmeye çalışıyor.