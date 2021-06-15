Diksiyon nedir, nasıl düzeltilir? Diksiyon egzersizleri nasıl yapılır?

Diksiyon, herhangi bir yazılı veya sözlü metindeki kelime seçimi ve ifade anlamına gelir. Diksiyon aynı zamanda “telaffuz” anlamına da gelmektedir.

Diksiyon Nedir, Nasıl Düzeltilir?

Diksiyon, bir parçanın, konunun ya da yazının tonunu belirleyen en önemli şeydir. İyi bir diksiyonu olan bir konuşmacının anlaşılması zayıf diksiyona sahip bir konuşmacının anlaşılmasından çok daha kolaydır. Diksiyon saygıyı da beraberinde getirir. Bir insan ne kadar düzgün bir diksiyona sahipse o kadar talep görür, saygı duyulur.

Diksiyonu geliştirmek için, Isınma ve konuşma alıştırması olarak tekerlemeler olarak bilinen alliterasyon dolu cümleleri ezberlemek yaygın bir uygulamadır. Bu tekerlemeler telaffuz alıştırmaları, diksiyonunuzu geliştirmek için çalışmaya başlamanın açık ara en kolay yoludur. İfadeyi yavaşça okuyarak başlayın, her kelimeyi açık ve yüksek sesle telaffuz etmeye dikkat etmek gerekir.

Eklemlenmeyle mücadele eden insanlar için sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak genellikle zordur. Sadece dilin ve ağzın tam hareketlerine daha fazla odaklanarak diksiyonu büyük ölçüde geliştirmek kolaydır. Bir ayna bulun ve birkaç cümle yüksek sesle söyleyin. Belirli sesleri yaratırken ağzınızın yaptığı hareketlere odaklanın. Ağzınızı zar zor hareket ettirirken aynı cümleleri söylemeyi deneyin. Şimdi, cümleleri çok abartılı ağız hareketleriyle tekrar söylemeye çalışın.Net ve okunabilir ağız hareketlerine odaklanmak, doğru diksiyonu teşvik etmeye yardımcı olur.

Diksiyonunuzu geliştirmenin harika bir yolu, halka açık popüler konuşmacıların ifade ettikleri yolu dinlemektir. İyi örnekler politikacılar, ünlüler ve radyo sunucularıdır. Kelimelerde belirli sesleri vurgulama biçimlerini dinleyin ve toplum içinde konuşurken onu taklit etmeye çalışın. Bunu yapmanın kolay bir yolu, bir konuşmacının kısa bir klibini oynatmak, diksiyona çok dikkat etmek ve konuşmacının söylediğini tam olarak tekrar etmeye çalışmaktır. İşe giderken televizyon izlerken veya radyo dinlerken yapılabilir, bu nedenle sınırlı zamanı olan biri için iyi bir alıştırma egzersizidir.

Alışkanlıkları kırmak zordur ve çoğu insanın mücadele ettiği özellikle kötü bir alışkanlık çok hızlı konuşmaktır. Yavaş ve net konuşmak, hızlı ve geveleyerek konuşmaktan çok daha iyidir. Ünlü başkanların konuşmalarını dinleyin; eklemlenmeleriyle tanınanlar daha yavaş konuşma eğilimindedir. Yavaş konuşmak, bir zeka ve düşünceli mesaj gönderme ek faydasına sahiptir.

Diksiyon Egzersizleri Nasıl Yapılır?

Diksiyon egzersizleri topluluk önünde konuşmanızı geliştirmenize yardımcı olabilir. En çok bilinen ve kullanılan diksiyon alıştırmaları Tongue Twisters'tır. Her biri tek bir harfe veya bir harf kombinasyonuna odaklanır ve çoğu zaman anlamsızdır. Bunlar genellikle kelime öbekleri ve yalnızca onları açıkça söylemeye çalışmanızı sağlamak için seçilen kelime kombinasyonlarıdır. Tekerlemeler sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi diksiyonu teşvik etmede etkilidir. bir kamu konuşmacısının araç setinin önemli bir parçasıdır.

Yeni Başlayanlar İçin Egzersizin Önemi;

Çoğumuz konuşurken nasıl göründüğümüzü bilmiyoruz, bu yüzden aynanın karşısında durmak, konuşurken ağzınızın nasıl hareket ettiğini görmeye başlamanızı sağlar. Tekerlemeleri denemeden önce, en sevdiğiniz filmden biraz diyalog seçmeniz ve oyuncunun sunumunu taklit etmeye çalışmanızda fayda vardır. İlk başta yavaş ve dikkatli bir şekilde başlamanız gerekiyor. Her kelimenin başının ve sonunun güzel ve net bir şekilde söylendiğinden emin olun. Netliği korurken daha hızlı ve daha hızlı bir şekilde ifadeyi tekrarlayın. Kelimelerin üzerinden geçerseniz endişelenmeyin, sadece durun ve yeniden başlayın.