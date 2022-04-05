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Dikotomi Nedir, Neye Denir? Dikotomi Kavramı Ve Paradoktu Ne Anlama Gelir?

Dikotomi Nedir, Neye Denir Dikotomi Kavramı Ve Paradoktu Ne Anlama Gelir

Dikotomi kelimesi çok fazla kullanılmasa bile günlük hayatta karşılaşılabilecek olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Siz de dikotomi kelimesi ile karşılaştığınız zaman ne anlama gelmediğini bilmiyorsanız öğrenmek isteyebilirsiniz. Dikotomi nedir, neye denir? Dikotomi kavramı ve paradoktu ne anlama gelir? Dikotomi kelimesi ile ilgili tüm detayları derledik. .

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Dikotomi kelimesini duyduğunuz zaman sahip olduğu anlamla ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Dikotomi kelimesi aslında dilimize İngilizce den çevrilmiş olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. 

 Dikotomi Nedir, Neye Denir? 

 Dikotomi kelimesi, ikililik durumunu ifade etmekte olan bir kelime olarak bilinmektedir. Genel olarak birbiriyle çelişkili olan kategoriler veya fikirlerde ikiye bölünme manasına gelmektedir. Dikotomi denildiği zaman bir bütünün iki parçaya bölünmesi anlamına çıktığını söylemekte mümkündür. Dikotomi de hiç bir şeyin aynı anda tek bir parçaya ait olamayacağını söylemek de mümkündür. 

 Dikotomi Kavramı ve Paradoksu Ne Anlama Gelir? 

 Dikotomi kavramı, genel olarak felsefe alanında karşılaşılmakta olan bir kavram olarak bilinmektedir. Dikotomi kavramı Türk dil kurumuna göre; iki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma manasına gelmektedir. Dikotomi parodoksu olarak bilinmekte olan parodoks 9 özel paradokstan birisi olarak bilinmektedir. 

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 Dikotomi paradoksu zamanla ilgili bir paradoks olarak da bilinmektedir. Hem fizikle hem de matematikle çözümlenmeye çalışılmaktadır. Yıllardan beri farklı şekillerde çözülmeye çalışılan bir paradoks olma özelliğine sahiptir.

 

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