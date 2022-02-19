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Dikotomi nedir, felsefede ne anlama gelir? Dikotomi paradoksu kimin?

Dikotomi nedir, felsefede ne anlama gelir Dikotomi paradoksu kimin

Kimi terimsel nitelikteki ifadeler, birden farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadırlar. Ortak benzerlikleri bulunan alanlarda bu tarz durumlara daha sık bir şekilde rastlanması durumu söz konusudur. Örneğin felsefe ve sosyoloji alanları birbiriyle ortak terimleri barındırmaktadırlar. Sizin için Dikotomi nedir, felsefede ne anlama gelir? Dikotomi paradoksu kimin tüm detayları ile derledik.

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Dikotomi, daha çok felsefe alanında görülebilecek olan bir kelime olma özelliği taşımaktadır. Esasında İngilizce kökenli olan bir sözcüktür. Mitoloji, sosyal bilimler ve sosyoloji alanlarında da dikotomi kelimesini görebilmek durumu söz konusu olabilmektedir. Dikotomi pek çok insanın merak edip araştırdığı konulardan bir tanesi olma özelliği barındırmaktadır.

 Dikotomi Nedir?

 Dikotomi esasında İngilizceden Türkçeye çevrilmiş olan bir sözcüktür. Dikotomi bize ikililik durumunu anlatan bir ifade olma özelliği taşımaktadır. Yani bir bütünün iki eşit parçaya bölünmesi halidir veya da denilebilir. Bir başka şekilde ifade edilecek olursa dikotomi, büyümesi için bir bütünün parçalanması yahut da dallanması olayını ifade etmektedir.

 Dikotomi Felsefede Ne Anlama Gelir?

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 Dikotomi felsefede ikiden fazla değer alan değişken saysının çokluğunu ifade eder. Fakat belirli bir değişkenin alabilecek olduğu bütün değerleri yerine özellikle de üzerinde durulmakta olan bir değerin mevcudiyeti yahut da yokluğunu araştırma durumu varsa çok fazla değer alan değişkenler iki değer alan bir değişkene dönüştürülebilmektedir. Esasında dikotomi ikiden fazla değer alan bir değişkenin iki dağar alacak olan bir değişkene dönüştürülme işlemi olmaktadır.

 Dikotomi Paradoksu Kimin?

 Dikotomi paradoksu, kurduğu argümanları mantıklı olan fakat sonuçları son derece absürt ya da çelişkili olan çok çeşitli paradokslarıyla ünlenmiş bir Antik Yunan filozofu olan Zenon'a aittir. 2000 yıldan fazla bir süredir Zenon'un akıl çelici nitelikteki bilmeceleri, matematikçilere ve de filozoflara çok daha iyi bir şekilde anlama noktasında ilham vermiştir.

 Zeno'nun en iyi bilinen problemlerinden bir tanesi, Antik Yunancada "ikiye ayırma paradoksu" anlamını taşımakta olan dikotomi paradoksu olmaktadır. (Bu paradoks, Aristo'nun Fizik kitabı ve Simplicius'un bu kitap üzerine yorumlarıyla birlikte yaşamakta olduğumuz çağa kadar aktarılabilmeyi başarmış olan ve de özünde birbiri ile aynı kapıya çıkan 9 paradokstan bir tanesi olma özelliği taşımaktadır.

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