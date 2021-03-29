Dikkate Almak ne demek? Dikkate Almak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Dikkate almak deyimi birçok kişi tarafından günlük diyaloglar içinde kullanılan ve anlam içeriği önemli olan sözcüklerdir.
Dikkate Almak Ne Demek?
Dikkate almak; bir şeyin ya da durumun önemsenmesi, bir kenara atılmaması, söylenen şeylerin önemsenip uygulama durumuna geçilmesi ve hesaba katılması anlamına gelmektedir.
Dikkate Almak Deyiminin Anlamı (TDK)
Dikkate almak deyiminin anlamı; göz önünde tutmak, gereğini düşünüp uygulamak, hesaba dahil ederek hareket etmek, önerilere bir kenara atmadan düşünüp uygulamaya koymak anlamlarına gelir.
Dikkate Almak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Dikkate almak deyimi cümle içerisinde; ' Veliler öğretmenin öğrenciler hakkındaki düşüncelerini dikkate aldı.' şeklinde kullanılabilir.