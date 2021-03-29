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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 29.03.2021 - 03:29 | Son Güncelleme:

Dikkat Çekmek ne demek? Dikkat Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dikkat Çekmek ne demek? Dikkat Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin kullanım alanları anlam bütünlüğü bakımından oldukça önemlidir. Doğru bir yerde kullanılmayan deyimlerin anlamları değişir ve istenilen sonucu vermez. Bu yüzden deyimlerin ne anlama geldiğini ve ne amaçla hangi alanlarda kullanılması gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu sebeple deyimlerin anlamlarını ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde sizin için derledik.

Deyimleri çoğu zaman kendimizi ifade etmek için kullanırız kimi zaman ise diyaloglarda etkin bir yapıya sahip olmak için kullanırız. Deyimlerin sık sık cümle içinde kullanılması konuyu çok derin yerlere taşıması da söz konusu olabiliyor. Bu yüzden bu cümlelerin doğru bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmeli.

 Dikkat Çekmek Ne Demek?

 Dikkat çekmek bir olayın veya konunun veya da kişin tüm ilgisini kendi üzerine toplaması anlamında kullanılan bir deyim. Kişilerin toplum içinde kendi üzerine çektikleri ilgi olarak da ifade edilebiliyor.

 Dikkat Çekmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 Dikkat çekmek deyimi belirli bir ortamda bir kişinin o ortam bulunun herkesin ilgisini çekmesi şeklinde ifade ediliyor. Aynı zamanda ortaya atılan bir konunun diğer konuları gölgede bırakması şeklinde de anlamlandırılıyor.

 Dikkat Çekmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

 Bütün Gece Dikkat Çekmek İçin Çabaladı.

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