Dikkat Çekmek ne demek? Dikkat Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimleri çoğu zaman kendimizi ifade etmek için kullanırız kimi zaman ise diyaloglarda etkin bir yapıya sahip olmak için kullanırız. Deyimlerin sık sık cümle içinde kullanılması konuyu çok derin yerlere taşıması da söz konusu olabiliyor. Bu yüzden bu cümlelerin doğru bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmeli.

Dikkat Çekmek Ne Demek?

Dikkat çekmek bir olayın veya konunun veya da kişin tüm ilgisini kendi üzerine toplaması anlamında kullanılan bir deyim. Kişilerin toplum içinde kendi üzerine çektikleri ilgi olarak da ifade edilebiliyor.

Dikkat Çekmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Dikkat çekmek deyimi belirli bir ortamda bir kişinin o ortam bulunun herkesin ilgisini çekmesi şeklinde ifade ediliyor. Aynı zamanda ortaya atılan bir konunun diğer konuları gölgede bırakması şeklinde de anlamlandırılıyor.

Dikkat Çekmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bütün Gece Dikkat Çekmek İçin Çabaladı.