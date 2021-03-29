Dikiş Tutturamamak ne demek? Dikiş Tutturamamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Dikiş tutturamamak deyimini mutlaka duymuşuzdur. Bu deyim sıklıkla kullanılan söz öbeklerinden bir tanesidir. Dilimize yerleşmiş olan pek çok deyim vardır. Bu deyimlerin doğru bir şekilde kullanılması anlamlarının doğru bir şekilde öğrenilmesine bağlıdır. Dikiş tutturamamak ne demek? Dikiş tutturamamak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Dikiş tutturamamak deyimi bir işte başarılı olamayan kişiler için söylenen deyimdir. Deyimler gerçek anlamının dışında kullanılır. Bu sebeple mecaz anlamının bilinmesi çok önemlidir. Çoğu insan konuşurken deyim kullandığının farkına bile varmaz. Ancak deyimlerin doğru bir şekilde öğrenilmesi güzel bir şekilde kullanılması açısından çok önemlidir.
Dikiş Tutturamamak Ne Demek?
Herhangi bir işte başarı sağlayamayan kişiler için dikiş tutturamamak deyimi kullanılır. Kişi farklı işler dener ancak hiçbirinde başarılı olamaz. Bu durum dikiş tutturamamak deyimi ile anlatılır.
Dikiş Tutturamamak Deyiminin Anlamı (TDK)
Bir işle alakalı ne yaparsa yapsın başarı sağlayamayan kişiler için dikiş tutturamamak deyimi kullanılmaktadır.
Dikiş Tutturamamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
O kadar uğraşmasına rağmen bir işte dikiş tutturamadı.