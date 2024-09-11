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Dikey geçişte şartlı kayıt fırsatı

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#YÖK#2024-DGS#Dikey Geçişte Şartlı Kayıt Fırsatı
Dikey geçişte şartlı kayıt fırsatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 12:51

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonucuna göre lisans programına yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan ön lisans öğrencilerine 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt imkanı tanıdı.

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YÖK'ün internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "2024-DGS yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzerlerini başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2024-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilmelerine, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine Yükseköğretim Genel Kurulunun 22 Ağustos 2024 tarihli toplantısında karar verilmiştir."

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#YÖK#2024-DGS#Dikey Geçişte Şartlı Kayıt Fırsatı

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