Dikey geçiş başvuruları başladı

11 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları, 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. 2021-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. En az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-DGS Kılavuzunda yer alıyor.

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