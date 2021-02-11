Dikensiz Gül Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dünyamızda pek çok güzellik vardır ancak her güzelliğin belli olsa da olmasa da bir kusuru muhakkak bulunur. İşte dikensiz gül olmaz atasözü de bu amaçla söylenmiştir. İnsanlar aralarında konuşurken sıklıkla bu atasözünü kullanmaktadır.

Dikensiz Gül Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dünyamızda çevremizde gördüğümüz ya da göremediğimiz pek çok güzellik vardır. İlk bakışta bu güzellikler bize kusursuz gibi görünse de aslında dikkatli baktığımız zaman her güzellikte bir kusur bulabiliriz. Ancak insanların bir güzellik elde ettiği zaman ya da bir güzelliğe baktığı zaman kusurlarına dikkat etmek yerine onu kusurları ile birlikte sevmesi gerekir. Çünkü kusursuz bir güzellik bulmak mümkün değildir.

Dikensiz Gül Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Mükemmeli aramaktan vazgeç, dikensiz gül olmaz.