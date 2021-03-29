Diken Üstünde Oturmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle stresli durumlar adına kullanılan diken üstünde oturmak deyimi, pek çok kişinin de anlamını verdiği örneklerden biridir. Bu deyimin anlamını bilmeyenler ise öğrendikten sonra cümle içerisinde farklı yerlerde kullanabilir.

Diken Üstünde Oturmak Ne Demek?

Diken üstünde oturmak 2 farklı anlam ile ele alınır ve kullanılır.

- Bir yerde tedirginlik duymak ve huzursuz olmak.

- Her an bir yerden kalkma durumuna hazır olmak.

Bu şekilde anlamları ile beraber diken üstünde oturmak günümüzde çok fazla kullanılıyor.

Diken Üstünde Oturmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman diken üstünde oturmak deyimi bir yerde tedirginlik duymak ve o yerden huzursuz olmak şeklinde ifade edilir. Bu aynı zamanda bir durum ya da olay olabilir.

Diken Üstünde Oturmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Diken üstünde oturmak deyiminin cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

‘’Başıma gelenlerden sonra şu an diken üstünde oturuyorum.’’