Diken Battığı Yerden Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atalarımız diken battığı yerden çıkar atasözü ile bizlere zararın ve nasıl giderileceği ile ilgili tavsiye vermektedir.

Diken Battığı Yerden Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumu'nun bu atasözünün açıklamasını şu şekilde yapmaktadır. Bir kişiye zarar kimden veya hangi olay yüzünden geldi ise, Bu zararın giderilmesi de ancak olayın veya kişinin tarafından çözülmesi olmaktadır.

Bir diğer değişle, zararı veren kişinin veya olayın çözümlenmesi ile ancak zararların giderilmesi de mümkün olmaktadır. Aksi taktirde zararın giderilmesi için yapılacak her şey yararsız kalacaktır. Aynı şekilde kötülüğe sebep olacak olaylar çözülmeden de zararların sona erdirilmesi mümkün olmayacağı aşikar olmaktadır.

Diken Battığı Yerden Çıkar Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Başımıza gelen bütün musibetlerin sebebi o! diken battığı yerden çıkar, bu sebeple onunla olan bütün ilişkilerin kesilmesi ile refaha çıkmamız mümkün olacak.