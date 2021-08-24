Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur? Dikdörtgen Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgen ile ilgili sorular okullarda sıklıkla sorulmaktadır. Bunun yanında lise ve üniversite sınavlarında da bu tarz sorular gelmektedir. Dikdörtgen konusunun bu sebeple iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Dikdörtgenlerin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Dört tane kenarı vardır. Komşu kenarlar birbirlerine dik açı ile gelir. Dikdörtgenlerde iki kısa kenar ve iki uzun kenar bulunmaktadır. Günlük yaşantımızda dikdörtgen şekilli nesneler görebiliriz. Bu cisimlerin iki uzun ve iki kısa olmak üzere toplamda dört kenarı bulunmaktadır.

Dikdörtgenin çevresini hesaplamak oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için bir formül de bulunmaktadır. Bu formül sayesinde dikdörtgen çevresi çok kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Dikdörtgenin çevresini bulmak için bir uzun ve bir kısa kenar toplanır. Sonrasında iki uzun ve iki kısa kenar olduğu için bulunan sayının iki ile çarpılması gerekir. Bu şekilde dikdörtgenin çevresi bulunabilmektedir.

Dikdörtgen çevresini hesaplama formülü;

Bir dikdörtgenin kısa kenarı a ve uzun kenarı b olsun

Dikdörtgen çevresi= 2 x (a + b) formülünden kolaylıkla bulunabilir.

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Dikdörtgen içindeki tüm açılar 90 derecedir. Buradan dikdörtgenin tüm açılarının dik açı olduğu sonucu çıkarılabilir. Dikdörtgende 4 kenar vardır. Dolayısıyla 4 açısı bulunmaktadır. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir ve aynı zamanda paraleldir. 4 kenarı birbirine eşit dikdörtgenler kare olarak isimlendirilmektedir.

Dikdörtgenin alanı genişliği ile uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani dikdörtgenin bir uzun kenarı ile bir kısa kenarının çarpımı alanını vermektedir. Dikdörtgenin kısa kenarına a uzun kenarına b dersek; Dikdörtgen Alanı= (a x b) formülünden bulunabilmektedir.

Dikdörtgenin bütün kenarları eşit olduğu zaman kare olarak isimlendirilmektedir. Karenin alanı da dikdörtgen alanı formülünden bulunabilmektedir. Dikdörtgenin alanının birimi kenar uzunluklarının uzunluk birimine göre farklılık göstermektedir. Dikdörtgenin genişliği dendiği zaman kısa kenar uzunluğu dendiği zaman uzun kenar akla gelmelidir.