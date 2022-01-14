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Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? Dikdörgen çevresi hesaplama ve formülü

#Araştırma#Dikdörtgenin Çevresi#Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur
Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur Dikdörgen çevresi hesaplama ve formülü

Bir Dikdörtgen dört taraflı, tüm iç açıları 90 dereceye eşit olan bir çokgendir. Her köşede ya da tepe noktasında iki taraf dik açılarda buluşur. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir ve bu onu kareden farklı kılar. Peki, dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur detayları ile derledik.

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Bir dikdörtgen, uzunluk (L) ve genişlik (W) ile karakterize edilir. Hem uzunluk hem de genişlik boyut olarak farklıdır.

Dikdörtgenin Çevresi Nasıl Bulunur?

Dikdörtgenin çevresi, dikdörtgenin önemli formüllerinden biri olarak düşünülebilir. Dikdörtgenin dış çevresinde kapladığı toplam mesafedir. Matematikte alanı, çevresi ve hatta hacmi (3 boyutlu şekiller için) olan birçok geometrik şekil ve boyutla karşılaşabilirsiniz.

Bir dikdörtgenin çevresi, sınırları ya da kenarları tarafından kapsanan toplam mesafedir. Dikdörtgenin dört kenarı olduğundan, dikdörtgenin çevresi dört kenarın toplamı olacaktır. Çevre doğrusal bir ölçü olduğundan, bu nedenle, dikdörtgenin çevresinin birimi metre, santimetre, inç, fit vb. olacaktır.

Dikdörtgen, paralel kenarları birbirine eşit ve dört köşesi de 90 dereceye eşit olan bir dörtgen türüdür. Bu nedenle, eşkenar dörtgen olarak da adlandırılır. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit ve paralel olduğundan, paralelkenar olarak da adlandırılabilir. Dikdörtgen, iki boyutlu düz bir şekildir. Bir XY düzleminde, x ekseni ve y ekseninin kollarının sırasıyla dikdörtgenin uzunluğunu ve genişliğini gösterdiği bir dikdörtgeni kolayca temsil edebiliriz.

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Dikdörtgenin Özellikleri;

Dört kenarı ve dört köşesi vardır,

Her köşenin açısı 90 dereceye eşittir,

Karşılıklı kenarlar eşit ve paraleldir,

Çevre uzunluğu ve genişliğinin toplamının iki katına eşittir,

Alan, uzunluk ve genişliğin ürününe eşittir,

Dört dik açılı bir paralelkenardır,

İç açılarının toplamı 360 derecedir.

 Dikdörtgen Çevresi Hesaplama ve Formülü Nedir?

 Bir dikdörtgenin çevresi, bir dikdörtgenin tüm kenarlarının toplamı olarak tanımlanır. Herhangi bir çokgen için çevre formülleri, kenarlarının etrafındaki toplam mesafedir. Dikdörtgen olması durumunda, bir dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir ve bu nedenle, çevre dikdörtgenin genişliğinin iki katı artı dikdörtgenin iki katı olacaktır ve “p” ile gösterilir.

 Bir dikdörtgenin uzunluk ve genişliğinin sırasıyla x ve y olduğunu varsayarsak;

Bildiğimiz çevre tanımından, bir dikdörtgenin çevresi, P = 2 (a+b) birimdir.

"y" dikdörtgenin uzunluğudur,

"x" dikdörtgenin genişliğidir.

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 Çevre, P = 2 (Uzunluk + Genişlik) olarak hesaplanır. Örneğin; Uzunluğu ve genişliği sırasıyla 5 cm ve 10 cm olan bir dikdörtgenin çevresini bulalım;

Uzunluk = 5 cm ve Genişlik = 10 cm

Dikdörtgenin çevresi = 2(uzunluk + genişlik)

Burada uzunluk ve genişlik değerini yerine yazın,

Çevre, P = 2(5 + 10) cm

P = 2 x 15 cm

Buna göre dikdörtgenin çevresi = 30 cm'dir.

Uzunluğu ve genişliği sırasıyla 12 cm ve 15 cm olan bir dikdörtgenin çevresi;

Uzunluk = 12 cm ve Genişlik = 15 cm

Dikdörtgenin çevresi = 2(uzunluk + genişlik)

Burada uzunluk ve genişlik değerini yerine yazın,

Çevre, P = 2(12 + 15) cm

P = 2 x 27 cm

Buna göre bir dikdörtgenin çevresi = 54 cm'dir.

 

 Alanı ise, bir düzlemde iki boyutlu bir şeklin kapsadığı bölgedir. Kare birimlerle ölçülür. Bu nedenle, dikdörtgenin alanı, dış sınırlarının kapladığı alandır. Uzunluk ve genişliğin çarpımına eşittir. Dikdörtgenin alanı, uzunluk ve genişliğinin ürününe eşittir. Dikdörtgenin uzunluğunun 5 cm ve genişliğinin 4 cm olduğunu varsayalım, o zaman alan şöyle olacaktır;

 Alan = 5cm x 4cm = 20 sq.cm

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 Dikdörtgen simetrik bir şekildir ve köşegen uzunlukları eşittir. Köşegen, dikdörtgeni iki dik açılı üçgene böler. Bu nedenle, köşegenlerin dik üçgenin hipotenüsü olarak kabul edildiği Pisagor Teoremini kullanarak köşegenlerin uzunluğunu kolayca hesaplayabiliriz.

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