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Dikdörtgen prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama

#Dikdörtgen Prizma Hacmi Nedir Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?#Formülü#Örnekler
Dikdörtgen prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama

Geometrinin en önemli bölümleri içerisinde dikdörtgenler prizması gelir. Aynı zamanda alanı ve hacmi üzerinden yapılan hesaplamalar eğitimde önemli bir yere sahiptir. Sadece eğitim değil aynı zamanda günlük yaşamda da yine önemli bir yer taşır. Peki, dikdörtgen prizma hacmi nedir, nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ile üçgen prizmanın hacmini hesaplama hakkında detayları derledik.

 

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Dikdörtgenler prizması hacmini hesaplayabilmek için belli başlı sabit bir formülü bulunmaktadır. Bu formül üzerinden yapılan hesaplama ile beraber dikdörtgenler prizmasının hacmi ortaya çıkarılır. Aynı zamanda üç boyutlu bir yapı olmasının yanı sıra, günlük yaşamda birçok farklı alanda kullanılır.

Dikdörtgen Prizma Hacmi Nedir?

Taban kenarları birbirine eşit ve yüksekliği farklı olan prizma dikdörtgen prizma olarak ifade edilir. Bu bağlamda kenar uzunlukları ile beraber yükseklik ele alınmak suretiyle hacmi ortaya çıkar. Tabii bu işlem gerçekleşirken genel olarak alan üzerinden hesaplama ile beraber kenarlar eşliğinde hacim ortaya çıkarılır. Bu konuda alan hesaplaması ile hacim kapsamında belli bir formül kullanılır. Formül üzerinde yerine getirilecek rakamlar ile beraber, dikdörtgenler prizmasının hacmi ortaya çıkarılır.

Dikdörtgen Prizma Hacmi Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

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En merak edilen konular içerisinde dikdörtgen prizma hacmini nasıl bulunduğu geliyor. Dikdörtgenler prizmanın hacmini hesaplayabilmek için belli bir formül öne çıkmaktadır. Bu formül prizmanın kenarları ve yüksekliği üzerinden alan hesaplaması kapsamında gerçekleşir.

A = 2 x (ab + ac + bc) = Dikdörtgen prizma hacmi

Yukarıda verilen A harfi dikdörtgen prizmanın alanı olarak öne çıkar. Aynı zamanda A, b, c ise dikdörtgenler prizmasının kenarları olarak ifade edilir. Genel anlamı ile bu formül ele alınmak suretiyle sağ bir biçimde tüm dikdörtgenler prizmasının hacimleri ortaya çıkarma imkanı bulunmaktadır. Farklı taban kenarları ve yüksekliğe bağlı olan bütün ilk dönemler prizmasının hacmini bu şekilde bulma şansı öne çıkmaktadır.

Formülü ile Üçgen Prizmanın Hacmini Hesaplama

Formül üzerinden üçgen prizmanın hacmini hesaplayabilmek için belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu bağlamda öncelikle üçgen prizmanın tabanlarından birinin alanını hesaplamak gerekir. Daha sonra öne çıkan bu alan miktarı yükseklik ile çarpıldığı vakit, üçgen prizmanın hacmi ortaya çıkar. Bu şekilde üçgen prizmanın taban alanı ile beraber yükseklik çarpımı direkt olarak üçgen prizmanın hacmini ortaya çıkarmaktadır. Taban kenarları ve yüksekliğin farklı miktarlar üzerinden ortaya çıkmasının bir önemi yoktur. Aynı şekilde gerekli olan işlemin yapılması ile beraber kolayca üçgen prizma hacmini hesaplamak mümkün.

Dikdörtgenler ve Üçgen Prizma Hacmi

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Geometrinin en önemli konuları içerisinde dikdörtgenler ve üçgen prizması gelmektedir. Özellikle birçok farklı sınavda karşılaşılan bir konu olduğunu ifade etmek mümkündür. Tabii bu doğrultuda dikdörtgenler hacmi ile üçgen prizma hacmi farklı biçimlerde hesaplanır. Örneğin üçgen prizma hacmi için sadece taban alanı ile beraber yüksekliğin çarpımı yeterli olmaktadır. Fakat söz konusu dikdörtgenler prizması olduğu vakit, belli bir sabit formül üzerinden işlem yapılması gerekir. Bu doğrultuda taban kenarları ve yüksekliğin sırası ile çarpımı üzerinden, ortak parantez içinde 2 ile çarpım eşliğinde işlem tamamlanır. Bu durum alan hesaplaması üzerinden ele alınmak suretiyle gerçekleşir.

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Üçgen Prizma Hacmi Nedir?

Üçgen prizma iki üçgen tabanı ile beraber yüksekliği bulunan bir cisim olarak ne çıkar. Taban kenarları karşılıklı olarak üçgendir üzerinden birbirine eşittir. Bu doğrultuda taban kenarlarının alanı ile beraber yükseklik çarpımı üzerinden hacmi hesaplanır. Bu hesaplama ile beraber birçok farklı miktar üzerinden kolayca prizma hacim hesaplaması gerçekleşmektedir. Aynı durum sabit formül ile dikdörtgenler prizması için geçerlidir.

 

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