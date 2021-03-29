Dik Dik Bakmak ne demek? Dik Dik Bakmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dik dik bakmak deyimi, bir insanın karşısında duran bir insana rahatsız edici şekilde ve hoş olmayan biçimde bakması halidir.

Dik Dik Bakmak Ne Demek?

Dik dik bakmak deyimi günlük hayatta yaşanılan bazı durumları kısa bir biçimde ifade etme amacıyla kullanılır. Bu deyimin anlamı şu şekildedir: Bir insanın sevmediği veya öfke duyduğu bir insana sinirli ve rahatsız edici bir şekilde bakması halidir.

Dik Dik Bakmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dik dik bakmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Çok sert bir biçimde, sert sert, öfkeli öfkeli bakmak.

Dik Dik Bakmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dik dik bakmak deyimi günlük hayatta sohbetler içerisinde sıklıkla kullanılır. Örnek olarak: Karşıma geçip bana dik dik baktı.