Dijitsu Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Dijitsu Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda sahip olmak istedikleri ürünlerin fiyat aralığına da dikkat etmektedirler. Bu doğrultuda markalar arasında bir fiyat kıyaslaması yapmaktadırlar.

Dijitsu Hangi Ülkenin Markası?

Dijitsu adı verilen marka, Türkiye'ye ait olmaktadır.

Dijitsu Nerede Üretiliyor?

Dijitsu, Türkiye'nin bir ili olan İstanbul şehrinde üretimi yapılan bir elektronik eşya sirketidir.

Dijitsu Ne Zaman Kuruldu?

Dijitsu şirketi, 1996 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Dijitsu'nun Sahibi Kim?

Dijitsu şirketi, Kent Dış Ticaret tarafından 2012 yılında satın alınmıştır.

Dijitsu'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Dijitsu şirketi, 1996 yılında kurulup 2012 yılında Kent Dış Ticaret tarafından satın alınmıştır. Bu şirket televizyon, klima, vantilatör, su sebili ve derin dondurucu olmak üzere pek çok elektronik eşya üretimi yapan bir markadır. Ağırlıklı olarak beyaz eşya üreten Dijitsu markası son zamanlarda televizyon üretimiyle de geniş bir tüketici kitlesine sahip olmaktadır.