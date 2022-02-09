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Dijitalpark Teknokent patent sayısını arttıracak

#Prof. Dr. Hüseyin Karaman#Dijitalpark Teknokent#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dijitalpark Teknokent patent sayısını arttıracak

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden en çok patent başvurusu yapılan Rize’de açılacak Dijitalpark Teknokent teknoloji geliştirme bölgesi ile kentte patent sayısının arttırılması hedefleniyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman “Kişiler patent aldıkları ürünleri sanayiye dönüştürmek, ticarileştirmek işini bu bölgelerde yapacaklar. Üniversitemiz içerisinde kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi ile ilimizdeki patent başvurularının sayısı artacaktır” dedi.

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RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Teknokentler araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı ve ileri teknolojilerin üretildiği, üniversite sanayi işbirliğinin aktif edildiği merkezlerdir. Buralar bir Ar-Ge merkezidir. Dijitalpark Teknokente, İstanbul’da Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan 45 dönümlük arazi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin yerleşkesinde 3 bin 506 metrekare arazi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edildi. Dijitalpark Teknokent İstanbul şubesinin, bugün itibarıyla yönetim ve kuluçka binalarının kaba inşaatı tamamlanmış durumdadır. Rize şubesinin inşaat çalışmaları tamamlandığında 50 ileri yüksek teknoloji üreten girişimci firmanın faaliyet göstereceği 76 ofis, sosyal donatı alanları ve otoparktan oluşan bir kompleks olarak hizmet verecektir” diye konuştu.

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‘TEKNOKENT RİZE ŞUBESİNDE FİRMA KABULÜNE BAŞLANDI’
Teknokent Rize Şubesinde firma kabulüne başlandığını belirten Prof. Dr. Karaman “Üniversitemiz kampüsündeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde de teknokent inşaatımız tamamlanıncaya kadar faaliyet gösterecek olan geçici prefabrik ofislerimiz yerleştirilmiş olup firma kabulüne başlandı. Dijitalpark Teknokente bilgisayar ve iletişim teknolojileri, yazılım, savunma sanayi, strateji ve inovasyon araştırmaları, bankacılık ve finans, elektronik, geri dönüşüm, medya ve iletişim gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar başvuru yapabilecek” dedi.

'DOĞU KARADENİZ EN ÇOK PATENT BAŞVURUSU RİZEDEN’
Teknokent sayesinde kentteki patent başvurularının sayısının artacağını dile getiren Prof. Dr. Karaman, “Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2021 yılı patent başvuru sonuçlarına göre, Rize 45 patent başvurusu ile Türkiye genelinde 23’üncü sırada yer alıyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne baktığımızda ise Samsun en fazla sonra ise Rize. Yanı başımızda Trabzon’un 28, Giresun’un 11, Artvin’in ise 3 başvurusu var. Tabii ki teknoloji geliştirme bölgeleri ile patent almanın ve patent için ilişkisi var. Kişiler patent aldıkları ürünleri sanayiye dönüştürmek, ticarileştirmek işini bu bölgelerde yapacaklar zaten. Yani teknoloji geliştirme bölgelerinde bunu bir nevi ete kemiğe büründürüp artık ticarileştirecekler. Dolayısıyla bizim teknoloji geliştirme bölgesi ilimizdeki patent başvurularını artıracaklardır. Aynı zamanda patent başvuruları da ticarileşmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı. 

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#Prof. Dr. Hüseyin Karaman#Dijitalpark Teknokent#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

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