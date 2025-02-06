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Dijital zorbalık çocukları nasıl etkiliyor?

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#Dijital Zorbalık Çocukları Nasıl Etkiliyor?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Tuncay Dilci
Dijital zorbalık çocukları nasıl etkiliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:31

Gelişen teknoloji nedeniyle artık neredeyse her gün yeni bir dijital mecra ile tanışıyoruz. Bu mecralarda yer alan içerikler ise 7’den 70’e herkesi kapsıyor ve zamanımızın önemli bir kısmını alıyor.

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Fakat bu alanlar özellikle eğitim çağındaki çocukların önemli bir kısmını fiziksel dünyadan kopararak dijitalin en karanlık alanlarına bilinçsizce sürükleyebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital mecralardaki bazı içeriklerin özellikle çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Dilci, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında dijital zorbalığın ne olduğunu ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıralıyor.

Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin yazısını okumak için tıklayın.

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#Dijital Zorbalık Çocukları Nasıl Etkiliyor?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Tuncay Dilci

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