Dijital zorbalık çocukları nasıl etkiliyor?

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Fakat bu alanlar özellikle eğitim çağındaki çocukların önemli bir kısmını fiziksel dünyadan kopararak dijitalin en karanlık alanlarına bilinçsizce sürükleyebiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital mecralardaki bazı içeriklerin özellikle çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Dilci, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında dijital zorbalığın ne olduğunu ve bu konuda alınabilecek önlemleri sıralıyor.

Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin yazısını okumak için tıklayın.