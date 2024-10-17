'Dijital ve yeşil beceriler avantaj sağlayacak’

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YÖK Başkanı Özvar, Selçuk Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, yükseköğretim sisteminin hedeflerini sıraladı. Ayrıca konuşmasında uluslararasılaşmanın önemine de dikkat çeken Özvar, Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliği bakımından dünyada ilk 10, Avrupa’da ilk 5 ülke arasında olduğunu belirtti. Konya’nın ve Selçuk Üniversitesinin uluslararası öğrenciler açısından önemli bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Özvar, şöyle konuştu:

BU BECERİLERİ GÜNDEME TAŞIMAK GEREKİYOR

“Dijital ve yeşil beceriler konusunda üniversitelerimizin öğrencilere kurslar, etkinlikler ve dersler açması gerekir. Sadece programların içerisinde yer alan yetkinlikler değil onları dönüştürecek yeşil ve dijital becerileri, öğrencilerimizin gündemine mutlaka taşımak gerekiyor. Bunun, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam piyasalarında daha kısa sürede arzu ettikleri işlere ulaşma konusunda kendilerine mutlaka yardımcı olacağını düşünüyorum. Dijital becerilere sahip olan bireyler, gelecekte rekabet avantajını elinde tutacak.”