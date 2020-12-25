‘Dijital Tayfa’ ekranlarda... Teknoloji hakkında her şeyi anlatacaklar

Ali Taha Koç, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın kahramanlarının, bu kez Dijital Tayfa olarak teknolojiyle ilgili heyecan dolu maceralar için kolları sıvadığını belirtti. Koç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin katkılarıyla hazırlanan Dijital Tayfa serisinde çocuklara internetin güvenli kullanımı, sanal zorbalık, internet bağımlılığı, yapay zeka, nesnelerin interneti, dijitalleşmenin hayata yansımaları ve milli teknolojiler gibi konular anlatılacak. Bu içeriklerin toplumda özellikle de çocuklar arasında dijital okuryazarlığın ve dijital farkındalığın arttırılmasına yönelik hazırlandı. Çocukların beğeniyle izlediği Rafadan Tayfa serisi, teknoloji içerikli bölümleriyle Dijital Tayfa olarak 26 Aralık'ta ekranlarda yer alacak. Yeni maceraların heyecanlı olmasının yanı sıra dijital okuryazarlık açısından da değerli mesajlar veriyor. Dijital Tayfa'nın yeni bölümlerinde çocukları bekleyen birçok sürpriz konu var.

Bölümlerden birinde güvenlik zafiyetlerinin yüzde 90'ını oluşturan ve internet tarihinin en eski ve en etkili saldırı türlerinden olan oltalama saldırıları anlatılacak. Çocuklar için dijital ortamların sunduğu fırsatlar ve bu ortamlarda karşılaşılabilecek tehditlere karşı alınması gereken tedbirler önemli. Dijital ortam çocuklara kendilerini ifade etme, bilgi edinme ve akranlarıyla sosyalleşme gibi önemli fırsatlar sunuyor. Sanal ortamda geçirilen sürenin artması, çocukların zararlı ve şiddet barındıran içeriğe erişme veya siber zorbalığa maruz kalma riskini de arttırdı. Rafadan Tayfa'nın Türkiye'de çok ciddi bir izleyici kitlesine sahip. TRT ile gerçekleştirilen bu işbirliğinden çok güzel sonuçlar doğacak. COVID-19 sürecinde uzaktan eğitim araçlarının kullanımı, çocuklar için dijital güvenliğin önemini daha da arttırdı.”