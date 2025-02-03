‘Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirler alacağız’... 1381 engelli öğretmen atanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni’nde konuştu. “2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başarılar getirmesini diliyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Türkiye’nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul’a kazandırıyoruz.

KİTAP YÜKÜ AİLELERİN SIRTINDAN ALDIK

2002’de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyarken bugün 2 trilyon 186 milyarı geçti. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80’ini göreve başlattık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

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DİJİTAL SAVAŞTA YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ

Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralama, tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

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ATAMALARI BAKANLIK DUYURACAK

Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz’da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları paylaşacak.

Aralık 2023’te yayınlanan PİSA eğitiminde istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu, TIMS 2023 raporunda da önemli, ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Bu veriler Türkiye’nin başarı grafiğinin yukarı doğru seyrettiğini ortaya koyuyor. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeyinde başarının elde ettiği mutluluğu yaşıyoruz. Bu başarılar aynı zamanda eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimi yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik”

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GELDİĞİMİZ NOKTAYI YETERLİ BULMUYORUZ

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları söyledi:

“Eğitimi yalnızca bireysel başarılarla ölçülen bir alan olarak görmek, onu dar bir çerçeveye hapsetmek, insanı mekanik bir varlık toplumu da tüketim odaklı bir organizma olarak tasarlamak demek. Oysa eğitim yalnızca diploma veren bir yer değil, milletimizin ruhunu ahlakını ve kültürel mirasını koruyan, toplumsal hafızayı diri tutan, köklü bir medeniyet bilinciyle şekillenen bir süreç. Bireysel, rekabet, ekonomik verimlilik ve diplomayı merkeze koyan bir zihniyete karşı karşıyayız. Bizler biliyoruz ki maarif insanı insan kılan, kökleriyle bağ kurmayı, ruhunu mayalamayı ve geleceğe yön vermeyi öğreten kutlu bir mefkuredir. Eğitimi medeniyet iddiamızdan koparmak toplumu hafızasız bireyi aidiyetsiz bırakmak demektir.

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Son 23 yılda insanı bütün yönleriyle yetiştirmeyi esas alan, yalnızca akademik başarılarıyla değil ahlaki ve fikri derinlikleriyle kuşatma yolunda tarihi adımlar attık. Sadece fiziki yatırımlar değil, öğrenciden öğretmene teknolojiden müfredata bütüncül bakış açısı ile yeniden şekillendirdik. 2002 yılından beri süre gelen yükselişimiz son PISA ve TIMMS sonuçları ile bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu ivmeyi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde artırmaya devam ediyoruz.”

YERLEŞKEDE 7 OKUL VAR

İstanbul’da açılışı yapılan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi; 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesinde yer alan 345 derslikten oluşuyor. Kampüs içerisinde 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunu da yer alıyor. Külliye aynı zamanda bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak da tasarlandı. Uzay çadırı olarak bilinen planetaryum, STEM laboratuvarları ve uygulama atölyeleri ile öğrencilerin deneyerek öğrenmesi hedefleniliyor.