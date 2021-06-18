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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Dijital karneler erişime açıldı

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Dijital karneler erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgelerini öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz’da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak.

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