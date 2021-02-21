Dijital içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik ve çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için önemli bir adım atıldığını belirtti. Lisede, dijital görsel içerik geliştirme alanında açılacak program kapsamında, gelecek dönem eğitim verilmeye başlanılacağını söyleyen özer Özer, şöyle konuştu: "Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle martın sonuna kadar tamamlanacak. Okulumuz, bu alanda Türkiye'de ilk Ar-Ge merkezi olacak. Okulumuzda alan öğretmenlerine yönelik ilk formatör eğitimleri verilmeye başlandı. İlk eğitimlere destek veren Dr. Ertuğrul Çıplak'a teşekkür ediyorum. Bu eğitimler sektör temsilcilerinin desteğiyle üç ay devam edecek. Formatörler daha sonra diğer öğretmenlere eğitim verecek. Aynı alanda önümüzdeki ay İstanbul'da da bir okulumuzu belirleyip altyapı desteği sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Ankara ve İstanbul'da iki ayrı okulda bu alanda eğitim vermeye başlayacağız."

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK

'Animasyon', 'çizgi film', 'sanal gerçeklik', 'arttırılmış sanal gerçeklik' gibi dijital görsel içerik hazırlama konularında Türkiye'de bir ilk olacak olan okul, dijital içerik geliştirme Ar-Ge merkezi olarak da faaliyet gösterecek. Proje kapsamında sektörle işbirliği yapacak okulun, radyo televizyon, grafik ve fotoğraf alanlarına sınavla öğrenci alınacak.

Açılışa, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, daire başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve beraberindeki heyet, Animasyon ve Film Yapımcıları Derneği Başkanı İsa Doğmuş ve üyeleri ile ISF Studios temsilcileri de katıldı.