Dijital eğitim hayatın bir parçası olacak

Özlem Dağ, dijital eğitim dönüşümlerine 12 yıl önce başladıklarına dikkat çekerek “3 yılı aşkın süredir de tüm kademelerimizde dijital eğitim platformumuz Metodbox’ı kullanıyoruz” diyerek şöyle konuştu:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECEK

“Bundan böyle eğitimde dijital yöntem hayatımızın bir parçası olacak. Pandemi sona erse dahi eğitimde dijital dönüşüm aynı ivmeyle gelişim gösterecek. Eğitimi sınıfın içinden çıkarmak, zaman mekân kavramını ortadan kaldırmak, aslında pek çok olanağı da beraberinde getiriyor. Bunun eğitimde bir özgürleşme hali olduğu tespitini yapmak yerinde olur. Eğitimdeki bu özgürleşmenin, daha iyi eğitim olanakları için giderek gelişeceğini düşünüyorum.”

HİBRİT ÖĞRETMEN KAVRAMI YERLEŞECEK

“Pandemi yılları boyunca dijitalde geliştirilecek iş modellerinin kalıcı olacak ve bu eğitimde de geçerli olacak. Eski normale dönülen günler geldiğinde dijitalde kat edilen yolu geri döndürmenin mânâsı da kalmayacağına inanıyoruz. Eğitimde hibrit modelin devam edeceğini daha da önemlisi “hibrit öğretmen” kavramının yerleşeceğini söyleyebilirim. Yüz yüze ve dijital eğitimin dinamikleri farklı. Biz eğitimin içeriğiyle ilgiliyiz. Eğitim ortamı ne olursa olsun, içerik ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olmalı. Eğitim ortamı ne olursa olsun, bu ortamların gerektirdiği yöntem ve teknolojileri kullanarak kazandırmaya çalıştığımız beceriler, edindirdiğimiz kazanımlar belli. Bu nedenle teknolojik altyapımızın ötesinde pandemiden önce de yaptığımız gibi her zaman eğitim içeriğimizi geliştirmeye odaklanıyoruz.”

DİJİTAL PEDAGOJİ ÇOK ÖNEMLİ

“Farklı platformların dinamiklerine birlikte uyum içinde devam edebilen, bu alanda öğretim teknolojileri ve yöntemleri konusunda fikri olan, yeni buluşları olan öğretmenler hibrit öğretmenler olarak adlandırılıyor. Biz, dijital eğitime dair teknik altyapının yanında öğretmen eğitimlerimizi işin pedagojik boyutuyla da destekliyoruz. Öğretmenlerimiz, Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) tarafından gerçekleştirilen “Dijital Pedagoji Programı”na katılıyorlar. 9 modülden oluşan bu eğitimde öğretmenlerimiz Uzaktan Öğrenme ve Hibrit Pedagoji, Dijital Pedagoji ve Dijital Dönüşüm, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamlarda Özdüzenleme, Senkron ve Asenkron Uzaktan Eğitim Yönetimi, Farklılaştırılmış Dijital Öğretim Stratejileri, Öğretim Tasarımında Dijital Pedagoji, Dijital Ölçme, Değerlendirme ve Geri Bildirim, Dijital Pedagoji için Araştırma Yöntemleri ve Proje (Eylem Araştırması) başlıklarda eğitim alıyorlar.”

OKUL-EV İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

“Öğrenmenin merakla başladığı gerçeğinden hareketle, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla üç anaokulumuzda pilot uygulama olarak eğitimde merak unsurunu merkeze alan bir proje başlatıyoruz. Bu projenin dijital uygulama ayağını ise Metodbox Bee uygulamamız üzerinden hayata geçiriyoruz. Merak unsurunun derin öğrenmeye katkıda bulunması amacıyla okul ve aile iş birliğinin öneminden hareketle “Karar Destek Sistemi”ni kullanacağız. Bu sistem, merak döngüsünde yer alan faaliyet analizinin Metodbox üzerinden yapılması esasına dayanıyor. Bu yolla; çocuğun en çok hoşuna giden etkinlikleri, öğrencinin belirli zamanlarda yaptığı etkinlikleri ve öğrencinin öğrenme profilini çıkarmayı hedefliyoruz. Öğretmen ve ailenin birlikte kullanacağı Karar Destek Sistemi yoluyla okul - ev iş birliğini geliştireceğiz.”