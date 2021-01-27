Dijital eğitim deneyimlerini paylaştılar

Bahçeşehir Koleji, 22-24 Ocak tarihlerinde arasında Türk Eğitim-Sen ile SODİMER işbirliğinde ve UNICEF Türkiye desteğiyle gerçekleştirilen ‘Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı’nda dijital eğitime dair deneyim ve bilgi birikimini, eğitim camiasıyla paylaştı. Çalıştayda, ‘Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme’ oturumu, Bahçeşehir Koleji’nin görüntülü görüşme platformu SeeMeet üzerinden gerçekleştirildi. Çalıştayda açılış konuşmacıları arasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da yer aldı.

2’ncu Maarif Kongresi’nin 100’üncü yılında gerçekleşen çalıştayda; ‘Dijital Eğitimin Felsefesi ve Sosyolojisi’, ‘Dijital Eğitim ve Öğretim Programları’, ‘Dijital Eğitimin Yönetimi’, ‘Dijital Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme’, ‘Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme’, ‘Dijital Eğitimde Yapay Zekâ ve Etik’, ‘Dijital Eğitim ve Öğretmen – Ebeveyn – Öğrenci Psikolojisi’ başlıkları tartışıldı. Türkiye ve dünya genelinden 40 üniversiteden 100’e yakın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın kapsamını oluşturan sekiz temel temanın altında, çok sayıda çerçevede yapılan çalışmaların, dijital eğitimin mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili tespit ve önerilerin hazırlanması için önemli sonuçlar getireceğini söyleyen SODIMER Başkanı ve Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Levent Eraslan, “SODİMER ve Türk Eğitim-Sen işbirliğiyle gerçekleştirilen Dijital Eğitim Çalıştayı, dijital eğitim süreçleriyle ilgili tüm konuların çeşitli temalar altında incelenmesini, tartışılmasını, gerekli çözüm yollarının bulunmasını sağlayarak dijital eğitimin kalitesini ve etkililiği arttırmayı amaçlıyor. Çalıştayda her biri alanında uzman kişilerce dijital eğitimin mevcut süreci ve eğitimin geleceği üzerine incelemeler ve analizler gerçekleştirildi. Ülkemizde bir ilk olma niteliği taşıyan çalıştayın, Türk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunması bekleniyor” dedi.