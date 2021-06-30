Dijital Eğitim başarısı LGS’de rekor getirdi

26-27 Haziran’da düzenlenen LGS 2021 sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada "2021 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci bulunmakta. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 97’dir. Bu öğrencilerin 36 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı. 12 Türkiye birincisi ise Bahçeşehir Kolejinden çıktı. Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, sınav hazırlık döneminde yüz yüze ve online olarak eğitime devam eden öğrencilerin, Bahçeşehir Kolejinin yapay zeka tabanlı dijital eğitim plartformu Metodbox ile sınava hazırlandığı belirtildi.

Tam puan yapan öğrencilerden biri olan Buse Ceylin Ayyıldız, "Tabii zorlu bir süreçti. Çünkü okula gidemedik arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizden mahrum kaldık ama bu süreci güzel atlatabildik ki başarıyı elde ettik. Mutluyum ve sınavdan çıktığımda içimde güzel bir his vardı, başarabileceğime inanıyordum çünkü her soruyu anlayarak cevaplamıştım. 8 yıllık bir emeğin karşılığını almak çok güzel bir güzel bir duygu" dedi.

"BAŞARAMIYORUM BIRAKAYIM DEMEDİM"

Hiçbir zaman pes etmediğini anlatan Ayyıldız, "Başaramıyorum bırakayım demedim. Bu da başarımda çok etkili oldu. Hedefim Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji lisesinde okumak. Önümüzde 4 yıl var mesleğe tam karar veremesem de matematik, fen ağırlıklı bir bölümde okumak istiyorum" diye konuştu.

“ÇALIŞMAYI HİÇ BIRAKMADIM”

Denemelerde 500 tam puana ulaşamasa da sınavda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Bengisu Yener ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle böyle bir sonucu beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü herhangi bir eksiğim olduğunu düşünmüyordum. Sınavın zor olacağı yönünde bir söylenti vardı. Ama her şeye hazırlıklı olmam gerektiğini düşündüm. Ancak sınavdan sonra 500 tam puan beklediğimi söyleyemem. Sonuçlar açıklandığında biraz şaşırdım. Sınava hazırlanan öğrencilerin denemelere çok da aldırış etmemelerini öneririm. Ben okulun denemelerinde tam puan yapamamıştım. Koronavirüs döneminde de her ne olursa olsun çalışmayı bırakmadım öğrencilere tavsiyem de bu yönde olacak. Bunun yanında iç motivasyonlarını sağlamayı denesinler. Lise olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ileride ise çocuk cerrahı olmak istiyorum."

"KORONAVİRÜS SÜRECİNİ AVANTAJA ÇEVİRDİM"

Tam puan alan bir diğer öğrenci Yusuf Küpeli ise "500 tam puan beklemiyordum. Denemelerde sadece bir kere tam puan yapmıştım. Sınavda dikkatimi toplayıp stresimi yönetince bu sonuca ulaştım. Koronavirüs sürecini avantaja çevirmeye çalıştım, yolda kaybedeceğim zamanı evde ders çalışarak kullandım. Çözemediğim soruların üzerine gittim zorlandığım konulara çalıştım. Bundan sonrasında da meslek seçiminde mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yusuf Küpeli'nin babası Serhan Küpeli de "Öncelikle çok teşekkür ediyorum, çok mutlu ve sevinçliyiz. Yusuf yaklaşık 1,5 yıldır fedakârlık yaparak ciddi emek verdi bu işe. Biz de ailesi olarak ondan böyle bir başarı bekliyorduk. Sadece sözelden eksiklerimiz olur diye düşünüyorduk ama maşallah onu da tam yaptı. Ailelere tavsiyem çocukların okuma becerisini ve dikkatini geliştirecek çalışmalar yapmaları. Çalışmanın içeriğini zenginleştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.

Özlem Dağ: “Ulusal sınavlara hazırlıkta dijital eğitimin hedefe yönelik çalışma olanaklarından yararlanılıyor.”

Dijital eğitimin sınavlara hazırlanan öğrencilere hedefe yönelik çalışma planı oluşturma olanağı sunduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital eğitim platformları Metodbox’ın büyük katkısı olduğunu belirtti. Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeşehir Koleji olarak Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi’miz çerçevesinde LGS ve YKS’de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Her yıl hem bireysel hem toplam başarı yüzdemiz yüksek. Öğrencilerimizin geleceklerinde belirleyici rolü olan ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için uzun yıllara dayanan sınav hazırlık tecrübemizden faydalanıyoruz. Dijital eğitimimiz, tecrübemizi en iyi şekilde aktarabilmek için kullandığımız en önemli araçlarımızdan biri. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık sistemimizle, kazanım eksikliklerini zamanında tespit ederek hedefe yönelik çalışma programları çıkarıyoruz. Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde izlediğimiz yöntemler, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak kurguladığımız dijital eğitimimizin de önemli unsurlarından biri. Yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformumuz Metodbox ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etkin ölçme değerlendirme araçları ve bu doğrultuda kazanım eksikliklerini giderme olanağı sunuyoruz. Metodbox’ta yer alan Dijital Soru Bankası 7, 8 ve 12. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimize kazanım eksikliklerini tamamlama ve tam öğrenmeyi sağlama olanağı sunuyor.

Öğrencilerimiz hatalı veya eksik yanıt verdikleri her bir soru için o soruda kazandırılmak istenen yetkinliklere yönelik oluşturulmuş, soruya özel mini testlere ulaşım sağlıyorlar. Böylece her öğrenci, sadece kendi yanıtlarına göre eksik olduğu kazanım doğrultusunda sorulara erişebiliyor. Sunduğumuz soruya özel mini testlerle öğrencilerimizin, Metodbox’ta yer alan büyük soru havuzundan kendi ihtiyaç duydukları soruları doğru şekilde seçmeleri için vakit kaybetmelerini önlüyoruz. Yapay zekâ teknolojisi, mini testler sonrası öğrencilerimizi, eksik kazanımlarıyla ilgili konu anlatım videosu, fasikül testi ve diğer testlere yönlendiriyor. Böylece eğitimimizde uyguladığımız kişiye özgü öğretim modelini, ulusal sınavlara hazırlık aşamasında da yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak Metodbox ile uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimize hedefe yönelik hazırlık yapma ve hedeflerine olan uzaklıklarını yakından takip edebilme olanağı sunuyoruz.”